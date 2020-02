Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) trekt zaterdag naar München om er deel te nemen aan een vergadering van landen die betrokken zijn in de internationale coalitie tegen terreurgroep IS onder leiding van de Verenigde Staten. De bijeenkomst vindt plaats in de marge van de driedaagse veiligheidsconferentie in de Duitse stad. Dat werd vrijdag vernomen in de omgeving van de minister.

De 'informele' vergadering kwam er op initiatief van de Franse minister Jean-Yves Le Drian, die de Franse president Emmanuel Macron vergezelt. De laatste Franse president die aan de jaarlijkse grootmis van de veiligheid deelnam, was Nicolas Sarkozy in 2009. Volgens zijn kabinet zal minister Goffin een tiental collega's ontmoeten, vooral Europeanen, maar misschien ook zijn Amerikaanse evenknie. De vergadering moet 'het belang van de strijd tegen IS herbevestigen', luidt het. De ministers moeten ook nagaan of het mogelijk is 'meer of beter' te doen voor Irak. Het land is bevrijd van het kalifaat, maar is intussen ten prooi gevallen van zware politieke spanningen.

