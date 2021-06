Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft aan de luchthaven Liège Airport - ook bekend als de luchthaven van Bierset - en aan de Waalse regering gevraagd om Vlaanderen en de Limburgse gemeenten te betrekken bij de plannen van de luchthaven.

Een toezegging daarover is er nog niet, maar de N-VA-minister plant wel verder overleg. Het voornemen van de regionale luchthaven van Bierset om haar activiteiten na 2022 te bestendigen en uit te breiden, stuit in de regio op vragen en kritiek. Ook een aantal Limburgse gemeenten, waaronder Riemst, zijn bezorgd.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir houdt het dossier ook in het oog. De N-VA-minister heeft er intussen bij haar Waalse collega-ministers Crucke en Tellier en het luchthavenbestuur op aangedrongen om Vlaanderen en de Limburgse gemeenten beter te betrekken bij hun plannen en ze op te nemen in het Begeleidingscomité voor de plannen.

'Het spreekt voor zich dat de plannen die momenteel onderzocht worden rond Luik gepaard zullen gaan met grensoverschrijdende effecten zoals de gevolgen van stijgend vrachtvervoer en de effecten daarvan op de luchtkwaliteit, geluid en veiligheid in de omgeving. Het is dan ook van belang dat we deze effecten tijdig goed kunnen inschatten, zodat we ook gepast kunnen reageren en actie ondernemen waar nodig', zegt Demir.

Aan Franstalige kant gaat men voorlopig niet in op de Vlaamse vraag. Maar minister Demir blijft aandringen. Zij organiseert binnenkort zelf een overleg met haar Waalse collega's 'om het belang van Vlaamse betrokkenheid te benadrukken', klinkt het.

