Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) pakt misbruik met windturbinesubsidies aan. Daarmee wil de Vlaamse overheid 72 miljoen euro aan oversubsidiëring vermijden.

Sommige ontwikkelaars houden het vermogen van hun turbine kunstmatig laag om zo meer overheidssubsidies op te strijken. Door die praktijk aan te pakken, wil de Vlaamse overheid nu 72 miljoen euro aan oversubsidiëring vermijden. Geld dat kan ingezet worden voor andere hernieuwbare energieprojecten.

De Vlaamse overheid geeft subsidies aan windturbineprojecten. Hoe groter, performanter en nieuwer de installaties, hoe minder subsidies nodig zijn.

Maar sommige ontwikkelaars nemen een loopje met de regelgeving. 'Om veel meer subsidies te krijgen dan zij nodig hebben, 'chiptunen' ze elektronisch hun grote installatie tot een installatie van 2,99 MW of 4,49 MW zodat ze voor meer steun in aanmerking komen, ondanks het feit dat hun turbines een veel groter vermogen hebben. Dat is onaanvaardbaar', legt minister van Energie Zuhal Demir uit. De N-VA-minister spreekt van 'regelrechte concurrentievervalsing ten opzichte van de eerlijke spelers op de markt'.

Minister Demir © Belga

Zij wil nu met de Vlaamse regering paal en perk stellen aan de praktijk. Subsidies voor windturbineparken worden voortaan toegekend op basis van het zogenaamde 'nominaal vermogen', zoals vermeld op de kenplaat van de turbine. Het is dus niet langer mogelijk om een windturbines van 3.0 MW elektronisch te 'chiptunen' tot 2.99 MW.

Ook de 36 hangende projecten die ingediend werden bij de Vlaamse overheid en nog geen finale goedkeuring kregen, vallen in de nieuwe regeling. Daarmee wordt alvast een oversubsidiëring van minstens 72 miljoen euro voorkomen. Middelen die volgens minister Demir nu vrijkomen voor andere hernieuwbare energieprojecten.

