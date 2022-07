Minister Demir heeft saneringsovereenkomst met 3M

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een saneringsovereenkomst gesloten met 3M Belgium. Dat heeft de minister woensdag aangekondigd via twitter. Woensdagmiddag om 12.30 uur vindt op haar kabinet een persconferentie plaats over de inhoud van het akkoord.

Het bedrijf kwam vorig jaar in beeld nadat bij werken aan de Oosterweelverbinding vervuiling met PFOS werd ontdekt die afkomstig was van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. De vervuiling vormde de aanleiding voor een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement.