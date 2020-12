België zal zijn troepen in de loop van 2021 uit Afghanistan terugtrekken. Dat heeft defensieminister Ludivine Dedonder (PS) zaterdag gezegd.

De terugtrekking was al aangekondigd in de beleidsbrief van de minister, die in de Kamer besproken wordt. Maar in een gesprek met Het Belang van Limburg schuift ze nu ook een concrete datum naar voren. 'We bereiden onze terugtrekking voor, dat zal in de loop van 2021 gebeuren. We kunnen niet zomaar vertrekken, er moeten afspraken worden gemaakt met onze bondgenoten. Alleen al het materieel terughalen, zal drie maanden duren', sprak Dedonder.

Actief sinds 2002

België is sinds 2002 actief in Afghanistan. Momenteel zijn er zowat zeventig militairen gestationeerd in het land. In het interview benadrukt minister Dedonder ook dat er deze legislatuur niet aan de pensioenleeftijd van 56 jaar voor militairen geraakt zal worden.

