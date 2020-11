Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) vraagt dat bpost de beslissing om de komende weken een deel van de pakjes niet meer aan huis te leveren te herzien. Dat heeft ze bekendgemaakt na overleg met het postbedrijf.

Door de recordvolumes aan pakjes kan bpost niet meer alle pakjes aan huis afleveren, kondigde het bedrijf vrijdag aan. Het postbedrijf besliste daarop om een deel van de klanten de komende weken zelf pakjes te laten oppikken in een afhaalpunt.

Het zou daarbij wel om een beperkt aantal pakjes gaan. 'Maximaal 5 procent', verduidelijkte bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo vrijdagnamiddag. Afgezet tegen het totale volume van 500.000 pakjes per dag dat bpost momenteel minstens verwerkt, betekent dat dus tot 25.000 pakjes per dag. 'We zitten boven de piek van de eerste lockdown', aldus de woordvoerster.

Beperkt aantal of niet, de beslissing van bpost leidde vrijdag kort na de aankondiging al tot felle kritiek van onder meer de handelsfederatie Comeos.

'Ik begrijp de ongeruste reacties die nu binnenkomen op de bijzondere maatregelen', zegt De Sutter zaterdag. 'Ik heb met bpost overleg gepleegd en heb hen gevraagd om tegen begin volgende week deze maatregelen te bekijken vanuit die terechte bezorgdheden', voegt ze toe. Een concreet tijdstip daarvoor kon niet worden gegeven.

De minister benadrukt wel de uitzonderlijke omstandigheden bij bpost. 'Normaal gezien leveren ze 270.000 pakjes, nu zitten ze al bijna aan 600.000 pakjes. Ze hebben al 2.000 mensen extra aangeworven. Mensen van bpost werken zich krom om dit gebolwerkt te krijgen. Daarom zoekt het bedrijf naar oplossingen om dit te kunnen blijven doen en daarvoor kunnen we hen dankbaar zijn', aldus De Sutter.

