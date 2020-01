In Lokeren heeft federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) de eerste elektronische identiteitskaart uitgereikt met vingerafdrukken. Op het vernieuwde identiteitsbewijs staat de foto niet langer rechts maar links. Ook informatie over de vingerafdruk van de houder is opgenomen, wat voor protest zorgt.

De eerste eID met vingerafdrukken is door De Crem overhandigd aan burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) van Lokeren. De Oost-Vlaamse gemeente is de eerste waar de nieuwe eID wordt uitgereikt, er volgen nog testen in 25 andere gemeenten. De nieuwe elektronische identiteitskaart heeft een aangepaste lay-out die de oude uit 2002 vervangt.

Het nieuwe model verschilt niet zo van het gekende kaartje, met groene elementen. Wel is in het midden een foto aangebracht met een doorschijnend, moeilijk na te maken effect. Dat was nodig om tegemoet te komen aan strengere internationale regels om identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen.

De Crem verwijst ook naar recente gevallen van identiteitsdiefstal bij aankopen en het gebruik van valse identiteitsbewijzen door de daders van de aanslagen in Brussel. "Die terroristen hebben via identiteitsdiefstal valse huurovereenkomsten gesloten", weet De Crem.

Maar vooral de keuze om informatie over vingerafdrukken te verbinden met de kaart, stuit op kritiek. De Kamer keurde de wet daarvoor goed ondanks negatieve adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Onderzoekers van de KULeuven noemen de maatregel "onduidelijk, overbodig en disproportioneel" en "de uitwerking is risicovol."

Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert startte in maart een procedure bij het Grondwettelijk Hof. Dat moet zich nog uitspreken.

Maar De Crem ziet geen probleem en beklemtoont dat België een voortrekkersrol op zich neemt met de nieuwe identiteitskaart. "We hebben in elk geval alle gegevens die betrekking hebben op de privacy gerespecteerd. Het is heel duidelijk dat niet iedereen toegang heeft tot de gegevens die op die kaart staan. Het gaat om de dienst burgerlijke stand en de politiediensten. Het is ook aan de houder van de kaart om te kijken welke transacties hij ermee doet."

Maar de uitrol start alvast, ondanks enkele maanden vertraging door de val van de regering Michel. Lokale besturen zullen stelselmatig de vernieuwde kaarten uitreiken. "Geen al te grote verandering", zegt burgemeester Anthuenis, "al zal de burger voortaan wel zijn vingerafdruk moeten laten nemen."

Dat zorgt niet meteen voor bijkomende logistiek. "We hebben daar het nodige materiaal voor", zegt Anthuenis, omdat vingerafdrukken voorheen ook werden afgenomen voor reispassen. "Al is dit van omvang wel een groter project." De prijs van de eID - doorgaans zowat 20 euro, afhankelijk van kosten die het lokale bestuur doorrekent - verandert niet. Als alles goed gaat, zal over vier jaar elke eID een van de nieuw generatie zijn.

