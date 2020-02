CD&V stapt niet in een Vivaldi-coalitie met socialisten, groenen en liberalen. Dat heeft CD&V-minister Pieter De Crem vrijdagmiddag nog eens gezegd bij de Brusselse zakenclub Cercle de Lorraine.

De Crem zei in samenspraak met zijn voorzitter Joachim Coens te spreken. De christendemocraten blijven erbij dat een meerderheid aan Vlaamse kant - waarvoor N-VA vereist is - 'absoluut nodig' is. 'Vivaldi is voor ons synoniem van iets wat bij aanvang al vals klonk. Er is geen partituur voor', zei De Crem. CD&V blijft erbij dat de grootste partijen in elke taalgroep - N-VA en PS dus - elkaar moeten vinden. De Crem merkte op dat CD&V niet nodig is om een variante van paars-groen te vormen.

Liberalen, socialisten en groenen zouden in dat geval ook met DéFI en het cdH een meerderheid kunnen vormen. Eerder deze week zei De Crem al hetzelfde op de Franstalige nieuwszender LN24. CD&V wil dus niet weten van de Vivaldi-coalitie en blijft aandringen op een regering met PS en N-VA. Vrijdagmorgen maakte PS-voorzitter Paul Magnette duidelijk dat de PS geen regering met N-VA wil. Wat dit alles betekent voor het werk van koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) is nog niet duidelijk. Maandag brengt Geens verslag uit bij de koning.

