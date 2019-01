Minister De Crem belooft meer steun in strijd tegen transmigratie

De druk van transmigranten blijft groot. Onlangs raakte bekend dat 7.020 transmigranten staande werden gehouden in 2018, de meeste daarvan in Zeebrugge. Ondertussen zijn er ook heel wat onzekerheden rond de brexit. Bij een harde brexit dreigen vrachtwagenchauffeurs lang te moet wachten aan de haven, wat aantrekkelijk is voor mensensmokkelaars. Transmigranten kunnen profiteren om vrachtwagens in te klimmen om op die manier in Groot-Brittannië te geraken.

Dus dringen maatregelen zich op. 'Als er een duizendtal vrachtwagens moeten afgehandeld worden bij een harde brexit, dan gaat dat smokkelaars aantrekken, en de druk is al zo groot', aldus gouverneur Decaluwé. Minister De Crem beloofde dat er op korte termijn meer steun komt. 'Er zijn engagementen gemaakt die noodzakelijk zijn op de korte termijn. Het gaat om operationele maatregelen.

Er is op de ministerraad beslist om veertig extra mensen naar hier te sturen, zowel in het geval van een harde of zachte brexit. Zowel voor douane als bij de politiediensten. Ook aspiranten van de politieschool zullen exclusief toebedeeld worden aan West-Vlaanderen', klonk het.

Die kunnen vooral steun bieden bij de afhandeling van de dossiers. Ook de gesprekken met Londen zullen terug aangeknoopt worden. 'Volgende week zit ik al samen met de Britse ambassadeur in Brussel, Allison Rose. Deze problematiek zal het enige agendapunt worden. Ik verwacht ook financiële inspanningen. In een eerder raamakkoord was sprake van lastendeling. De Britten zijn alleszins welwillend.'

De Crem wil ook de federale wegpolitie versterken om de strook tussen Groot-Bijgaarden en de Franse grens extra te beveiligen, in het bijzonder de aanpak op en rond de snelwegparkings.