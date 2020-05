Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) veroordeelt het geweld tegen politieagenten en is bereid om de dialoog aan te gaan met politie en vakbonden. Daarmee reageert hij op het filmpje dat politievakbond VSOA woensdagavond online heeft gezet en waarin de vakbond hem persoonlijk heeft aangesproken.

Politievakbond VSOA deelde woensdagavond beelden op zijn Facebookpagina waarop te zien is hoe agenten belaagd worden tijdens een arrestatie in Anderlecht. De vakbond viseert daarbij de Brusselse politici Pascal Smet (SP.A) en Benjamin Dalle (CD&V). 'Wat denken jullie, Pascal Smet en Benjamin Dalle? Hadden onze collega's het anders moeten aanpakken? Was dit een prioriteit?', staat er.

Na een incident in Anderlecht waarbij vorige maand een 19-jarige jongen om kwam na een frontale botsing met een politiewagen, had minister Dalle begrip gevraagd voor de situatie van veel jongeren. De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media veroordeelt het geweld dat te zien is in het filmpje. 'Geweld tegen politie kan nooit. Daders moeten streng bestraft worden. Politiemensen werken vaak in moeilijke omstandigheden. Ze verdienen ons respect', schrijft minister Dalle op Twitter.

De band tussen de politievakbond en de Brusselse regeringsleiders lijkt stilaan verwaterd, maar minister Dalle staat steeds open voor een verdere dialoog. 'De minister is altijd bereid om het gesprek met de politie en de politievakbonden aan te gaan. Hij is ook al met de agenten op het terrein gaan spreken. Hij begrijpt hun situatie en wil hen daarin zeker steunen', aldus Tom Demeyer, woordvoerder van minister Dalle.

