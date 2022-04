Vlaams minister van Werk Hilde Crevits reageert 'verontwaardigd en gedegouteerd' op de nieuwe getuigenissen over uitbuiting en kinderarbeid bij PostNL.

'Dit moet ophouden', zo antwoordde de CD&V-minister woensdag in het Vlaams Parlement op vragen van Caroline Gennez (Vooruit), Ilse Malfroot (Vlaams Belang), Björn Rzoska (Groen) en Axel Ronse (N-VA).

Uit nieuw onderzoek van VTM Nieuws, Het Laatste Nieuws en vakbond BTB-ABVV blijkt dat er nog steeds een en ander fout loopt bij PostNL. Vier maanden na de eerste undercoverreportage is PostNL er nog steeds niet in geslaagd om de kinderarbeid bij zijn onderaannemers aan te pakken, aldus de media. Zo konden ze een jongen van 13 filmen die naar eigen zeggen twee tot drie dagen per week voor het postbedrijf werkt voor 5 euro per uur. De journalisten betrapten ook een onderaannemer op heterdaad, die meerdere kinderen in dienst bleek te hebben die onder druk gezet worden om te liegen.

Alle partijen in het Vlaams Parlement veroordelen de praktijken bij PostNL. Vlaams minister Crevits deelt die verontwaardiging. 'Ik wil mijn absolute verontwaardiging en 'dégoût' uiten tegenover de feiten', zei de CD&V-minister.

De minister had eerder al contact met PostNL. 'Maar dat gesprek heeft me niet gerustgesteld. Ik heb de indruk dat men de ernst van de situatie niet beseft', klonk het.

Minister Crevits wil daarom ingrijpen. Zo pleit zij voor een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse en federale inspectiediensten. Daarnaast moet de sector van de koerierdiensten bij de onderhandelingen over een nieuw convenant kunnnen aantonen dat ze bereid is om haar verantwoordelijkheid op te nemen. 'De sector heeft een voorbeeldfunctie. De rotte appels moeten eruit', aldus Crevits. De Vlaamse minister dringt er bij haar federale collega's ook op aan om snel werk te maken van een sluitend federaal kader. (BIN

