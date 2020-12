Wie uit het buitenland terugkeert en een week in quarantaine moet maar niet kan telewerken, zal dan toch niet in tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Dat meldt het kabinet van de federale minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS).

Eerder op de dag klonk het nog zo op het kabinet-Dermagne: 'We denken dat er geen alternatief is', aldus de woordvoerder van de minister aan persagentschap Belga. 'Dat is a priori de enige mogelijkheid.'

Maar na een 'debat' over de kwestie binnen de regering is beslist dat dan toch geen tijdelijke werkloosheid kan worden ingeroepen. De betrokken werknemers zullen dus verlof moeten opnemen. Een uitzondering geldt voor wie in opdracht van de werkgever in het buitenland vertoefde.

De werkgeversorganisaties drukten woensdagavond hun ongerustheid uit over de praktische gevolgen van de maatregelen van het overlegcomité voor de werking van bedrijven. Het VBO had gevraagd dat tijdelijke werkloosheid zou mogelijk zijn voor werknemers die een week in quarantaine moeten en niet kunnen telewerken.

