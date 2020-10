Federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's David Clarinval (MR) wil een plan uitwerken met gerichte maatregelen voor de verschillende segmenten van de door de coronacrisis zwaar getroffen horecasector.

De stijgende coronacijfers hebben zware gevolgen voor de horeca. Vanaf vrijdag moeten de cafés in heel het land opnieuw om 23.00 uur dicht. In Brussel moeten de cafés sinds vandaag/donderdag zelfs helemaal dicht. De hele horecasector leed ook al onder de lockdown, al namen de verschillende regeringen van ons land maatregelen om het financiële leed van de uitbaters wat te verzachten.

Om naar de verzuchtingen van de sector te luisteren, organiseerde minister Clarinval donderdag overleg met de drie horecafederaties. 'De vergadering heeft meer dan twee uur geduurd, wat aantoont dat de minister een luisterend oor heeft', zegt Philippe Trine, voorzitter van de Brusselse horecafederatie. 'Wij hebben hem gezegd dat onze sector dit jaar geen heropleving zal kennen'. De organisaties hopen dat de uitgaven van de horecabedrijven bevroren kunnen worden.

Op korte termijn wil minister Clarinval een aantal bestaande maatregelen verlengen. Het overbruggingsrecht loopt eind oktober af, maar Clarinval wil dit nu tot eind dit jaar laten doorlopen. De maatregelen rond uitstel en vrijstelling van sociale lasten voor zelfstandigen blijven al van toepassing. De minister en de drie federaties zijn ook overeengekomen om snel te werken aan de voorbereiding van een 'Federaal Horecaplan 2021'.

De komende dagen vindt een eerste werkvergadering plaats. Het doel is om de maatregelen in hun geheel te heroverwegen, maar ook om nieuwe maatregelen voor te bereiden die nog beter aansluiten bij de specifieke behoeften van de verschillende segementen van de sector (cafés, hotels, restaurants, traiteurs,...). 'Dit sluit uiteraard niet uit dat de andere bestuursniveaus andere maatregelen nemen om de specifieke restrictieve beslissingen die zij zelf nemen, te begeleiden', zegt minister Clarinval nog.

