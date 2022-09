Minister Brouns roept vakbonden op niet te staken

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) roept de vakbonden op niet te staken. Hij heeft begrip voor de onzekerheid bij de werknemers, maar gelooft niet dat het werk neerleggen een oplossing is. De minister vraagt de vakbonden integendeel een ‘constructieve partner’ te zijn en mee te zoeken naar oplossingen om de koopkracht van de mensen op peil te houden.

De vakbonden zitten later op de dag aan tafel met vertegenwoordigers van de verschillende regeringen. Dinsdag losten ze evenwel al een schot voor de boeg. Ze dreigen met een algemene staking op 9 november indien er niet snel oplossingen komen voor de koopkrachtcrisis. Brouns begrijpt de onzekerheid die leeft onder de werknemers. ‘Deze energiecrisis is ongezien. Het vraagt erg veel van onze begroting, bedrijven dreigen hun productie te moeten stilleggen en mensen hebben het alsmaar moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen.’

Op zo’n moment moeten alle regeringen het maximale binnen hun bevoegdheden doen om de druk op de ondernemingen en gezinnen te verlichten, aldus Brouns. “Staken is evenwel niet de oplossing”, benadrukt Brouns. ‘Wat mij betreft, is de beste koopkrachtmaatregel het behoud van onze werkgelegenheid. Binnen de bevoegdheden die ik heb, zal ik er alles aan doen om de koopkracht van onze gezinnen te vrijwaren. Ik hoop dat de vakbonden afzien van deze staking en via sociaal overleg aan oplossingen kunnen werken. Mijn deur staat open en iedereen vindt in mij dan ook een constructieve partner.’