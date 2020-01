De Franse autobouwer Peugeot zet zijn elektrische wagen e-208 in de markt met het argument dat daarin altijd zitplaats is, in tegenstelling tot in de trein. 'Ik nodig de verantwoordelijke van de marketingafdeling uit om vaker de trein te nemen', zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

'Bijna 400.000 Belgen nemen elke dag de trein. Ze kunnen niet altijd zitten, maar houden de mobiliteit wel recht. Met de nieuwe Peugeot e-208 rijd je 100 procent elektrisch tot 340 kilometer met 0 gram CO2. En altijd zitplaats.'

...

'Bijna 400.000 Belgen nemen elke dag de trein. Ze kunnen niet altijd zitten, maar houden de mobiliteit wel recht. Met de nieuwe Peugeot e-208 rijd je 100 procent elektrisch tot 340 kilometer met 0 gram CO2. En altijd zitplaats.' Zo klinkt de laatste radiospot van de Franse autobouwer Peugeot. Met het afsluitende zinnetje stelt het bedrijf de wagen zo voor als een alternatief voor het openbaar vervoer, dat - vooral tijdens het spitsuur - geregeld te maken krijgt met een beperkt aantal beschikbare zitplaatsen. De spot komt er daarnaast op een moment waarop blijkt dat slechts iets meer dan de helft van de treinen vorig jaar met minder dan een minuut vertraging aankwam in het eindstation.Minister van Mobiliteit François Bellot (MR), bevoegd voor de spoorwegmaatschappij NMBS, kan er niet mee lachen. In een reactie aan Knack benadrukt hij dat het 'schadelijk is om de trein en de wagen tegenover elkaar te zetten'. Volgens Bellot valt de mobiliteitsknoop daarentegen het best te ontwarren door zoveel mogelijk mensen te overtuigen van het openbaar vervoer. Daarnaast zijn beide vervoersmodi gewoonweg complementair, klinkt het.Inhoudelijk geeft Bellot nog een opmerking. 'Meer en meer reizigers nemen de trein. In 2019 gaf 67 procent van hen een score van minstens 7 op 10 op het vlak van klanttevredenheid.' De MR-politicus zegt dat hij rekent op nieuw materieel dat 'binnenkort' zal worden ingezet om zo 'meer zitplaatsen aan te bieden'. 'Ik nodig de verantwoordelijke van de marketingafdeling van het automerk dus uit om vaker te trein te nemen om zelf te zien dat de trein een kwalitatief alternatief biedt voor de wagen, ook tijdens het spitsuur.'Ook de NMBS reageert op het spotje. 'Met gemiddeld meer dan 900.000 reizigers per werkdag, waaronder ook heel wat klanten van Peugeot, wordt de trein alsmaar populairder als veilig, snel, comfortabel en duurzaam vervoersmiddel', zegt een woordvoerder. 'De trein is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor de verkeersveiligheid. Bovendien is je reistijd nuttige tijd, waarbij je reeds tijdens je reis kan werken of de krant, of een boek kan lezen.'