In De Zondagvertelt de nieuwe minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) dat ze soms 's nachts wakker ligt van de coronamaatregelen die zij en haar collega's namen. 'Je weet dat je mensen treft in hun levenswerk, dat je hen veel verdriet aandoet. Maar we konden niet anders dan een duidelijk signaal geven.'

Of er al perspectief is op Kerstmis, vraagt De Zondag. 'Kerst is een belangrijke periode voor veel mensen, ook voor mij. It's gonna take some time, but I'll get there , zong Chris Rea in Driving home for Christmas . We zijn nu op vijf weken van Kerstmis. Als we ons allemaal goed aan de maatregelen houden, dan kunnen we misschien een perspectief bieden,' antwoordt Verlinden. Maar wat voor perspectief dat is, daar laat de minister zich niet over uit. 'Ik wil geen valse beloftes doen. Maar het is mijn absolute wens, en die van mijn collega's, om iets meer menselijke nabijheid toe te laten voor Kerstmis. Tegelijk moeten we de alarmsignalen van de ziekenhuizen héél serieus nemen. We moeten een evenwicht vinden.'

Mochten de maatregelen tegen die tijd nog even streng zijn, dan zal de politie ook dan op naleving toezien, zegt Verlinden. 'Handhaving is heel belangrijk. En waar dat nodig is, door geluidshinder bijvoorbeeld, zal de politie aanbellen. Maar de woonstbetreding op zich is geen prioriteit. De wetgeving maakt dat ook niet mogelijk.'

Lees het volledige interview met Annelies Verlinden in De Zondag.

Of er al perspectief is op Kerstmis, vraagt De Zondag. 'Kerst is een belangrijke periode voor veel mensen, ook voor mij. It's gonna take some time, but I'll get there , zong Chris Rea in Driving home for Christmas . We zijn nu op vijf weken van Kerstmis. Als we ons allemaal goed aan de maatregelen houden, dan kunnen we misschien een perspectief bieden,' antwoordt Verlinden. Maar wat voor perspectief dat is, daar laat de minister zich niet over uit. 'Ik wil geen valse beloftes doen. Maar het is mijn absolute wens, en die van mijn collega's, om iets meer menselijke nabijheid toe te laten voor Kerstmis. Tegelijk moeten we de alarmsignalen van de ziekenhuizen héél serieus nemen. We moeten een evenwicht vinden.'Mochten de maatregelen tegen die tijd nog even streng zijn, dan zal de politie ook dan op naleving toezien, zegt Verlinden. 'Handhaving is heel belangrijk. En waar dat nodig is, door geluidshinder bijvoorbeeld, zal de politie aanbellen. Maar de woonstbetreding op zich is geen prioriteit. De wetgeving maakt dat ook niet mogelijk.'Lees het volledige interview met Annelies Verlinden in De Zondag.