Vakbonden ACOD-AMiO, ACV Openbare Diensten en VSOA maken vrijdagnamiddag een negatief advies over aan het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over een protocol voor de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Ze spreken van een 'vage' tekst.

De vakbonden hadden dertig dagen de tijd om hun advies te geven over het protocol, dat de uitvoering van de minimale dienstverlening regelt. 'We hebben beslist om een negatief advies te verlenen', zegt VSOA-secretaris Eddy De Smedt. 'We zijn het niet eens met wat voorgesteld is. De minister zal nu verder moeten via de geijkte wegen, het parlement of nieuwe onderhandelingen.'

'We hebben geen budget, geen details over de praktische organisatie van de minimale dienstverlening', zegt Claudine Coupienne, secretaris van ACV Openbare Diensten, over de reden waarom de tekst wordt afgewezen. 'Dit zal de arbeidsomstandigheden van de cipiers en de situatie van de gedetineerden niet vooruithelpen. Niets verandert, behalve dan dat de cipiers een deel van hun syndicale rechten kwijtspelen.'

Met name aan het personeelstekort in de gevangenissen wordt niets gedaan, klinkt het bij de bonden, die in de maatregel een inperking van het stakingsrecht zien. ACOD-AMiO wacht op de publicatie van het koninklijk besluit over de minimale dienstverlening om in beroep te gaan bij de Raad van State.

'We zullen de wet waarschijnlijk ook contesteren voor het Grondwettelijk Hof', zegt secretaris Michel Jacobs.

De Kamer stemde de minimale dienstverlening in de gevangenissen midden maart. De onderhandelingen over de concrete organisatie ervan begonnen begin juli, onder meer over het aantal in te zetten cipiers en de taken die ze moeten uitvoeren.