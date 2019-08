Minimaal regime in gevangenis Brugge: 'Gevangenen behandeld als beesten'

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen noemt de situatie op de afdeling Hoge Veiligheid in de gevangenis van Brugge "onaanvaardbaar". Een week geleden belandden drie ­cipiers in het ziekenhuis na een aanval door een gedetineerde. Sindsdien wordt er in minimaal regime gewerkt. De Centrale Raad meent dat het normale regime onmiddellijk terug moet worden toegepast, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag.

Gevangenis van Brugge