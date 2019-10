Mindfulness op het werk: oplossing of opium voor werknemers?

Is mindfulness een probaat middel tegen stress en burn-out, dé arbeidsziektes van deze tijd? Volgens een groeiend aantal critici wordt een collectief stressprobleem hier op een even modieuze als slinkse wijze geïndividualiseerd. 'Je legt het bij de werknemer, terwijl het in eerste instantie bij de arbeidsomstandigheden ligt.'

© Debby Termonia

Een scherpe daling van het stressniveau. Meer productiviteit. Minder kansen op burn-out. Minder cynisme. Meer bevlogenheid en loyaliteit op de werkvloer. Het is maar een greep uit de hooggestemde beloftes die de mindfulnessindustrie voorhoudt aan bedrijven die hun werknemers massaal zien uitvallen of minder presteren vanwege psychische klachten.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×