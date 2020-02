De moord op mensenrechtenactiviste Marielle Franco luidt een nieuw hoofdstuk in het rechtse Brazilië van Bolsonaro.

Op 14 maart 2018, werd Marielle Franco (38) in Rio de Janeiro vermoord. Op dat moment was ze een rijzende ster in de Braziliaanse politiek. Franco kwam als zwarte lesbische vrouw uit de sloppenwijken op voor haar lotgenoten. Met haar slogan 'Ik ben omdat wij zijn' raakte ze een gevoelige snaar. 47.000 Brazilianen stemden haar naar de gemeenteraad van Rio. Toen de mensenrechtenactiviste na een debat naar huis reed, werden zij en haar chauffeur vermoord. Haar partner, Monica Benicio, probeert Franco's strijd voort te zetten. Dat dit een politieke moord is, is duidelijk. De vraag is: wie gaf er de opdracht toe?

...

Op 14 maart 2018, werd Marielle Franco (38) in Rio de Janeiro vermoord. Op dat moment was ze een rijzende ster in de Braziliaanse politiek. Franco kwam als zwarte lesbische vrouw uit de sloppenwijken op voor haar lotgenoten. Met haar slogan 'Ik ben omdat wij zijn' raakte ze een gevoelige snaar. 47.000 Brazilianen stemden haar naar de gemeenteraad van Rio. Toen de mensenrechtenactiviste na een debat naar huis reed, werden zij en haar chauffeur vermoord. Haar partner, Monica Benicio, probeert Franco's strijd voort te zetten. Dat dit een politieke moord is, is duidelijk. De vraag is: wie gaf er de opdracht toe? Wat is er met Marielle Franco gebeurd? Monica Benicio: Ze is vermoord omdat ze een gevaar betekende voor sommige politieke partijen. Jarenlang vocht ze om dezelfde rechten te eisen voor de zwarte bevolking, de LGBT-gemeenschap en de armen. We weten ondertussen wie de trekker overhaalde, die mensen zitten in de gevangenis. Maar we proberen nog altijd te achterhalen wie de moordenaars betaald heeft. Ik ben ervan overtuigd dat de opdrachtgever een politicus is die zich kan beroepen op zijn immuniteit. Franco werd vermoord nog vóór president Jair Bolsonaro aan de macht kwam. Ondertussen zijn er nog meer sociale leiders vermoord.Benicio: Sinds Bolsonaro president is, zien we een stijging van het geweld tegen sociale leiders en andersdenkenden in het algemeen. Niet onlogisch, als een president en zijn ministers openlijk gewelddadige taal hanteren tegen mensen die de armen, de natuur of minderheden verdedigen. Combineer dat met een beleid dat wapenbezit aanmoedigt en je krijgt een gevaarlijke cocktail. De meeste slachtoffers zijn inheemse sociale leiders die het Amazonewoud proberen te verdedigen. Maar het geweld richt zich hoe langer hoe meer op andere politieke partijen, waaronder de politieke partij van voormalig president Luiz Inácio Lula da Silva. Wat er gebeurd is in aanloop naar de verkiezingen van 2017 is ongezien. Lula da Silva werd in de gevangenis gestopt (op verdenking van omkoping, nvdr) om te vermijden dat hij weer president zou worden. Ondertussen blijkt uit journalistiek onderzoek dat er voor de verkiezingen contact was tussen de voormalige onderzoeksrechter Sergio Moro en Jair Bolsonaro, waarbij ze bespraken hoe ze ervoor konden zorgen dat Lula da Silva in de gevangenis kon belanden. Ondertussen is Moro minister van justitie geworden. Er is een lijn in een aantal zaken te trekken: de staatsgreep op Lulu's opvolgster Dilma Rousseff, Lula's gevangenschap, de moord op Marielle Franco, de moord van de indiaanse leider Guajajara en andere sociale leiders. Al die aanvallen komen uit rechtse of extreemrechtse hoek. Bolsonaro en zijn partijgenoten zijn racisten en xenofoben. Ze dromen van een militaire dictatuur met carte blanche voor de grote bedrijven. Is ook uw leven in gevaar? Benicio: Niet alleen het mijne. Bolsonaro bejubelt op tv de waarden van traditionele gezinnen. Hij gebruikt religie, racisme en xenofobie om de duistere gevoelens bij mensen aan te wakkeren. Zo riskeren minderheidsgroepen hun leven.