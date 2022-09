Minder transmigranten gevat in West-Vlaanderen: ‘Aanpak tegen mensensmokkelaars werkt’

Het aantal transmigranten dat in de eerste helft van dit jaar is opgepakt in de provincie West-Vlaanderen, is sterk gedaald tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé. Het aantal daalde met 73 procent. Volgens de gouverneur werpt het Actieplan Transmigratie zijn vruchten af.

In de eerste helft van 2021 werden maandelijks gemiddeld 443 transmigranten gevat. Voor 2022 lag dat aantal voor dezelfde periode op gemiddeld 117. Het gaat daarbij om personen die illegaal de oversteek willen maken naar Engeland. Ook het aantal ‘onregelmatige vreemdelingen’, personen die illegaal in het land zijn, daalt sterk. In West-Vlaanderen werden 63 procent minder onregelmatige vreemdelingen gevat tegenover de eerste helft van vorig jaar.

Volgens de gouverneur is de daling een rechtstreeks gevolg van het Actieplan Transmigratie onder leiding van de TaskForce. ‘Waar vroeger hoofdzakelijk werd gefocust op transmigranten zelf, wordt nu het netwerk aangepakt. We kijken naar de supplychain, naar de mensensmokkelaars zelf. Zo kunnen we het probleem aanpakken bij de bron’, zegt Decaluwé.

Hoewel het actieplan blijkt te werken, merkt de gouverneur nog pijnpunten op. ‘Als we bijkomende steun vragen bij de federale politie voor gerichte acties, krijgen we die steeds minder. Ik begrijp dat er ook bij de federale politie een personeelstekort heerst, maar hierdoor komt er meer en meer terecht op de schouders van de lokale politie’, zegt de gouverneur.

‘De corebusiness moet meer bij veiligheid en transmigratie liggen. Als ik zie dat er wel in politiemacht kan voorzien worden voor bepaalde evenementen, stel ik mij daar vragen bij.’