Het aantal politiek benoemde zetels in de raad van bestuur van de VRT daalt van twaalf naar acht. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op de laatste ministerraad voor het zomerreces, meldt minister van Media Benjamin Dalle. In de praktijk zal het erop neerkomen dat CD&V, N-VA, Open Vld en Vlaams Belang een zetel verliezen.

Naast de acht bestuurders die worden voorgedragen vanuit de fracties van het Vlaams Parlement, komen er vier onafhankelijke bestuurders, blijkt uit het voorontwerp van decreet. Het zal gaan om personen met relevante expertise rond het algemeen bestuur van de omroep of experts van de audiovisuele mediasector en het mediabeleid. Er komt een open oproep waarvoor iedereen zich kandidaat zal kunnen stellen.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt, zoals vandaag het geval is, gekozen uit de 'politieke' leden van de raad. De ondervoorzitter zal door de onafhankelijken worden aangeleverd.

Het decreet voert nog enkele andere wijzigingen in. Zo komt er een sterkere betrokkenheid van de raad van bestuur bij de benoeming en het ontslag van de gedelegeerd bestuurder.

Na goedkeuring in het parlement zal er een nieuwe raad worden samengesteld.

