Er liggen op dit moment nog 287 covid-patiënten op intensive care. Dat blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het is voor het eerst sinds 30 oktober dat het aantal onder de 300 duikt.

Tussen 13 en 19 februari raakten elke dag gemiddeld 9273 mensen besmet met het coronavirus, een afname van 38 procent. Zowat 7 op de 10 besmettingen worden nog veroorzaakt door de omikronvariant. In diezelfde periode werden elke dag gemiddeld 43.900 testen afgenomen. De positiviteitsratio bedraagt 24,3 procent. Het reproductiegetal staat woensdag op 0,82, wat betekent dat de epidemie in kracht afneemt.

In de afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 194 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, een daling met 26 procent. Op dit moment liggen er nog 2.823 patiënten in het ziekenhuis (-20 procent), van wie er 287 intensieve verzorging nodig hebben (-21 procent).

Dagelijks overlijden nog gemiddeld 38 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, een daling met 18 procent op weekbasis. Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al ruim 30.000 coronaoverlijdens geregistreerd.

Ruim 6,9 miljoen Belgen hebben een boosterprik van het coronavaccin gehad, wat overeenkomt met 60 procent van de totale bevolking en 74 procent van de 18-plussers.

