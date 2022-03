Het totale aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is onder de kaap van 2.000 gedoken. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft wel toenemen, zo leren de nieuwste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano vrijdag.

In de periode 4 tot 10 maart was er sprake van gemiddeld 143,3 ziekenhuisopnames per dag. Het gaat om een stijging met 8 procent. Dat is meer dan de +3 procent die Sciensano donderdag rapporteerde. Er liggen nu 1.970 COVID-patiënten in de ziekenhuizen, een daling met 7 procent ten opzichte van de week voordien. In de cijfers van donderdag stond het cijfer nog op 2.007. Het aantal patiënten dat op intensieve zorgen ligt, blijft forser afnemen: -19 procent tot 185. De nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus blijven toenemen. In de week tot en met 7 maart was er sprake van dagelijks gemiddeld 6.930 besmettingen, of een toename tegenover de voorgaande week met 15 procent.

Het aantal testen blijft afnemen, maar meer testen zijn positief. Ruim een vijfde (22,4 pct) van de afgenomen testen wees op een besmetting. In de leeftijdsgroepen 10-19 jaar en 20-39 jaar jaar zijn er in verhouding meer bevestigde besmettingen. Het aantal overlijdens blijft voorts dalen. In de week van 1 tot 7 maart waren er gemiddeld nog 16,7 overlijdens per dag, een afname met een kwart. Sinds de start van de pandemie lieten al 30.380 mensen het leven aan het virus. Het reproductiegetal blijft vederlicht boven de 1-grens kamperen op 1,02. Wanneer het cijfer hoger dan 1 is, neemt de epidemie in kracht toe.

