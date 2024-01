‘Minder bedrijfswagens? Dan ook minder lasten op arbeid’

Waarom is BMW het bestverkochte automerk in België? Waarom was meer dan een op de tien nieuw ingeschreven auto’s vorig jaar van dat Duitse luxemerk? Omdat er in ons land zo veel bedrijfswagens zijn, want voor het gros van de particulieren is BMW nog steeds erg duur. Maar een BMW heeft een grote restwaarde en dat maakt hem aantrekkelijk bij leasing, net als andere premiummerken zoals Audi en Mercedes, die in ons land ook in de top vijf van meest verkochte auto’s staan.

De markt van de bedrijfswagens speelt een cruciale rol in ons land: van de 383.123 nieuwe auto’s die vorig jaar werden verkocht, waren er zeker 210.000 bedrijfswagens. Bedrijfswagens zijn stilaan een vast onderdeel geworden van het salarispakket dat aan werknemers wordt aangeboden. Ze spelen ook een rol bij het aantrekken van nieuwe werkkrachten, zeker nu er een grote krapte op de arbeidsmarkt heerst. Vijf jaar geleden had een op de vijf bedienden een bedrijfswagen, nu een op de vier.

Dat bedrijfswagens bij ons zo populair zijn, heeft alles te maken met de ‘historisch hoge belastingdruk op de lonen in België’, zo staat in een rapport van de FOD Financiën van april vorig jaar. De prikkel om een bedrijfswagen toe te kennen komt vooral door het ‘marginale belastingtarief’: hoeveel belasting iemand betaalt over de laatste verdiende euro. Bij ons begint dat marginale belastingtarief aan een lager inkomen dan elders. U zit dus sneller in de hoogste belastingschijf. Professor fiscaal recht Mark Delanote (UGent) spreekt van ‘een doorgeslagen heffingsdruk, zeker ook bij de hogere inkomens’.

Alle partijen zeggen wel dat werken meer moet lonen, maar over hoe dat moet worden gefinancierd hebben ze geen idee.

Om de zoveel tijd gaan er stemmen op om een einde te maken aan het systeem van bedrijfswagens. Daar valt veel voor te zeggen, ook al spelen de elektrische bedrijfswagens vandaag een cruciale rol in het verminderen van de CO2-uitstoot op de weg. Er valt trouwens nog meer voor te zeggen om álle fiscale koterijen en speciale belastingregimes af te bouwen.

Maar laten we niet vergeten waarom ze bestaan: omdat de lasten op arbeid in ons land zo hoog zijn. Daarom gaat een afbouw van de koterijen het best gepaard met een verlaging van de lasten op arbeid. En daar loopt het politiek steeds op vast. Alle partijen zeggen wel dat werken meer moet lonen, maar over hoe dat moet worden gefinancierd hebben ze geen idee. Meer zelfs, de partijen aan de linkse kant van het spectrum willen dat de hogere inkomens nog zwaarder worden belast.

De regering-De Croo is er niet in geslaagd om een fiscale hervorming door te voeren. Dat is voor de volgende regering. Ook daarom is het van groot belang wie daar deel van zal uitmaken.