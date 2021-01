De miljardair Arkadi Rotenberg, een vertrouweling van president Vladimir Poetin tegen wie westerse sancties lopen, heeft zaterdag gezegd dat hij de eigenaar is van het paleis dat volgens opposant Aleksej Navalny eigendom is van de Russische president.

Volgens de Russische persbureaus, die zijn persdienst aanhaalden, voegde Rotenberg eraan toe dat hij van het vastgoed een aparthotel wou maken.

'Ik hoop dat we de bouw van het hotel binnen enkele jaren kunnen afronden', zei de zakenman en vroegere judopartner van Poetin.

De Russische opposant Aleksej Navalny beschuldigde Poetin er op YouTube van de eigenaar te zijn van het weelderige en immense paleis aan de oever van de Zwarte Zee, waarvan de bouw ruim een miljard euro zou hebben gekost.

Het filmpje werd zo'n 10 miljoen keer bekeken.

Vladimir Poetin ontkende de beschuldigingen, die volgens hem bedoeld zijn om de Russen ertoe aan te zetten tegen hem te betogen.

De ploeg van Navalny organiseerde vorige zaterdag een eerste dag van betogingen en heeft voor zondag nieuwe acties gepland.

De medestanders van Navalny verzekerden dat momenteel wegens constructiefouten aan de residentie gewerkt wordt en dat Poetin er via stromannen wel degelijk de eigenaar van is. Op de vraag waarom hij niet eerder zei dat hij de eigenaar was, antwoordde Rotenberg dat 'er zo al sancties tegen hem liepen'. Hij staat op een lijst van Russen tegen wie het Westen sancties nam in verband met de oorlog in het oosten van Oekraïne.

