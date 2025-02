Militairen in statische opdrachten moet meer agenten op straat helpen

De nieuwe federale regering wil soldaten vaker inzetten voor statische opdrachten, zodat er meer agenten op straat kunnen worden ingezet. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) zondag verklaard in De Zevende Dag op VRT 1. Hij bevestigde daar dat de eenmaking van de zes politiezones in Brussel er hoe dan ook zal komen, en zelfs zo snel mogelijk, al wil hij nog praten met de burgemeesters en korpschefs.

Minister Quintin heeft over de inzet van militairen al overleg gepleegd met zijn collega op Defensie, Theo Francken (N-VA). Het gaat concreet over de bewaking van bijvoorbeeld ambassades of kerncentrales. Die zou dan voortaan door het leger gebeuren. Op die manier kunnen meer agenten worden ingeschakeld op straat. Quintin onderstreepte nog eens dat de beveiliging van de burger op straat een taak is van de politie.

De minister deed de uitspraken naar aanleiding van de schietpartijen in Brussel van de afgelopen week. Daarvoor werd meer blauw de straat opgestuurd. Hoe lang die versterking zal duren, kon Quintin niet preciseren. ‘Zo lang als nodig is. Een week, twee weken, een maand, we zullen zien’, luidde het. ‘Zerotolerantie is nu aan de orde.’

Hij bevestigde dat de fusie van de zes lokale zones in Brussel er zal komen. ‘Het staat in het regeerakkoord, dus ik zal dat uitvoeren’, zei hij. ‘Maar ik ben een man van overleg, dus ik zal met de burgemeesters en de korpschefs praten.’

Het doel van de eengemaakte zone is niet burgemeesters te pesten, maar voor meer veiligheid zorgen, ging Quintin voort. Eerder had ook vicepremier Jan Jambon (N-VA) – in het verleden ook bevoegd voor Binnenlands Zaken – gezegd dat de federale regering die fusie kan opleggen. ‘En we zullen dat ook doen.’

Frédéric De Gucht, de Brusselse kopman van Open VLD, vindt dat die fusie er moet komen, al vreest hij dat het bij mooie intenties zal blijven. ‘In 2019 was er een eerste poging van een fusie. Dat ging over de dispatching. Drie van de zes zones wilden dat niet en dus gebeurt het niet’, hekelde De Gucht.