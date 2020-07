Beschermende mondmaskers en plastic wegwerphandschoenen werden vorige maand aangetroffen in zeven grote Europese waterlopen. Dat heeft een woordvoerster van de Tara Stichting zondag verklaard.

De stichting wijst p het gevaar van de plasticvervuiling die een gevolg is van de coronacrisicrisis. De milieuverenigingen Tara Ocean Foundation organiseert expedities om de impact van klimaatverandering op onze oceanen te bestuderen en te begrijpen.

'Wetenschappers in de laboratoria van de Tara Stichting hebben systematisch maskers en handschoenen gevonden op de oevers en stranden van zeven Europese rivieren, toen er in juni monsters werden genomen', 'zei Romy Hentinger, hoofd van stichting op de radio France Inter. 'Dit is zorgwekkend voor de toekomst, omdat we kunnen afleiden dat andere plastic voorwerpen al in de zeeën zijn aangespoeld', voegde ze eraan toe.

De onderzochte waterlopen maken deel uit van de negen grote Europese rivieren die in 2019 door een wetenschappelijk vaartuig zijn verkend als onderdeel van een onderzoek naar microplastics: de Theems, de Elbe, de Rijn, de Seine, de Ebro, de Rhône, de Tiber, de Garonne en de Loire. 'We wachten op de eindresultaten van de wetenschappers', zei Romy Hentinger.

De expeditie van mei tot november 2019 stelde de aanwezigheid van microplastics vast in 100 procent van de watermonsters, wat aantoont dat ze al aanwezig zijn in rivieren en 'niet degraderen op zee onder invloed van UV-stralen en zout ', zoals we dachten, zei Martin Hertau, kapitein van het drijvende laboratorium.

