De milieustakingsvordering die Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden instelden tegen bouwheer Lantis en aannemersgroep Rinkoniên is ontvankelijk. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen beslist. Het verzoek van de actiegroep om in afwachting van een definitieve uitspraak bindende maatregelen op te leggen, werd dan weer afgewezen.

Burgerinitiatief Grondrecht, milieuorganisatie Greenpeace en activist Thomas Goorden dienden in augustus een milieustakingsvordering in tegen Lantis en Rinkoniên, respectievelijk bouwheer en aannemer van de Oosterweelwerken. De eisers zijn niet overtuigd dat er tijdens de werken op de Antwerpse Linkeroever voorzichtig genoeg omgesprongen wordt met door PFOS-vervuilde grond. Die vordering is ontvankelijk, oordeelde de rechtbank donderdag. Hierdoor kan de zaak de komende maanden ten gronde behandeld worden.

'Eerste horde'

De actiegroepen kregen echter geen gehoor in hun eis om in tussentijd bindende maatregelen op te leggen op basis van aanbevelingen van de Vlaamse expertencommissie Grondverzet. Die aanbevelingen zijn volgens de rechtbank te algemeen en vaag om afdwingbaar te zijn. Toch is de coalitie hoopvol, nu 'de eerste horde' genomen is. 'We zijn een klein stapje dichter bij een gezonde leef- en woonomgeving. Dat sterkt ons in het vertrouwen dat de rechter ons ook ten gronde gelijk zal geven', stelt Jonas Vernimmen, woordvoerder van Grondrecht. 'Al blijft het frappant dat wij via de rechter moeten ijveren voor een verantwoorde aanpak van het Oosterweeldossier. Waarom heeft de Vlaamse overheid dit dossier niet gewoon aangepakt toen het vijf jaar geleden op haar radar kwam? Dat ze ook nu niet ingrijpt, terwijl die werken volop aan de gang zijn, krijg je in Zwijndrecht en Antwerpen echt niet meer uitgelegd.'

