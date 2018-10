Mileuorganisaties zetten SP.A bovenaan in ranglijst van groene partijen

Een tijdelijke coalitie van onder meer Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Greenpeace en Kom Op Tegen Kanker geeft de partijen per stad een score, afhankelijk van hoeveel maatregelen ze bereid zijn te nemen in de komende zes jaar. Sp.a en Groen scoren gemiddeld het best, Vlaams Belang bengelt onderaan.

De milieuorganisaties achter kiesschonelucht.be peilden naar de bereidheid van de partijen om in de volgende legislatuur tien maatregelen door te voeren, gericht op luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Het gaat dan onder meer over de invoering van een circulatieplan en een lage-emissiezone, investeren in laadpalen voor elektrische wagens en in voetgangerszones en fietsnetwerken.

De tien vooropgestelde maatregelen hebben in de meeste steden een groot draagvlak bij de partijen, stelt Bond Beter Leefmilieu. 'We staan versteld van de grote bereidwilligheid van de meeste politieke partijen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het besef dat het zo niet verder kan met de vervuiling door verkeer is duidelijk doorgedrongen', zegt beleidsmedewerker mobiliteit en klimaat Laurien Spruyt.

De partijen zijn vooral bereid om emissievrij openbaar vervoer te voorzien, maar ook het weren van doorgaand autoverkeer uit de stadscentra is een populaire maatregel. Een lage-emissiezone kan dan weer op minder steun rekenen, klinkt het.

Over alle steden heen scoren vooral sp.a (100 procent) en Groen (99 procent) goed. Maar ook Open Vld (94, procent), PVDA (92,5 procent) CD&V (90 procent) en N-VA (82,9 procent) zijn bereid tot heel wat maatregelen. Vlaams Belang bengelt onderaan met 46,7 procent.

De website www.kiesschonelucht.be is een initiatief van een tijdelijke coalitie van Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Trage Wegen, Voetgangersbeweging, Kom Op Tegen Kanker, Clean Air Lovers & Lobbyists, Ringland, Eneco, EVBox, Tesla en Zero Emission Solutions.