Een groep feministische militanten heeft donderdagnacht de gevel van het N-VA-hoofdkwartier in Brussel beklad.

Ze wilden daarmee protesteren tegen het wetsvoorstel waarmee Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (SP.A) baby's die in een problematische gezinssituatie geboren worden, willen beschermen, maar ook tegen het uitstel van de wettekst die het recht op abortus uitbreidt. Dat uitstel kwam er met steun van N-VA.

De Pro Choice-actievoerders brachten slogans aan als 'Du blé pour la santé, pas la fin de notre liberté', 'Infantilisées pour enfanter' en 'Mijn lichaam, mijn recht'.

Mensen zonder argumenten bekladden gebouwen. 👎



Mensen met argumenten zetten die rustig op een rijtje: https://t.co/33t9NNg2tH 👍 https://t.co/DAGHNKlJnb — Piet De Zaeger (@PietDeZaeger) July 10, 2020

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de partijzetel van N-VA het doelwit is van vandalenstreken. In oktober 2018 werd de gevel ook al eens beklad. Toen verwezen slogans naar Mawda, de Koerdische peuter die overleed nadat ze was getroffen door een politiekogel.

Ze wilden daarmee protesteren tegen het wetsvoorstel waarmee Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (SP.A) baby's die in een problematische gezinssituatie geboren worden, willen beschermen, maar ook tegen het uitstel van de wettekst die het recht op abortus uitbreidt. Dat uitstel kwam er met steun van N-VA.De Pro Choice-actievoerders brachten slogans aan als 'Du blé pour la santé, pas la fin de notre liberté', 'Infantilisées pour enfanter' en 'Mijn lichaam, mijn recht'. Het is niet de eerste keer dat de partijzetel van N-VA het doelwit is van vandalenstreken. In oktober 2018 werd de gevel ook al eens beklad. Toen verwezen slogans naar Mawda, de Koerdische peuter die overleed nadat ze was getroffen door een politiekogel.