Migratie: in België komen weer meer Afghanen aan

In de eerste helft van 2019 vroegen opnieuw meer Afghanen dan Syriërs asiel aan in België. Opmerkelijk: een deel komt niet rechtstreeks uit Afghanistan, maar uit opvanglanden in Zuid-Europa en uit Iran.

Afghanen in Turkije. 'Soms lijkt het alsof de wereld de oorlog in Afghanistan is vergeten.' © Getty Images

In Afghanistan heerst nu al veertig jaar geweld. In 1979 was er de Sovjetinvasie, in de jaren negentig kwamen de fundamentalistische taliban aan de macht, na 9/11 volgde een Amerikaanse inval en bezetting - de opmaat tot de langste Amerikaanse oorlog ooit - en ten slotte een NAVO-operatie. Wereldwijd komen 2,6 miljoen geregistreerde vluchtelingen uit Afghanistan. Naar het aantal ongeregistreerde vluchtelingen en migranten is het gissen.

