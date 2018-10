Migratie, identiteit en zorg domineren openingscollege politicologie aan Gentse universiteit

Omdat N-VA-voorzitter Bart De Wever te laat kwam - de schuld van het Gentse circulatieplan, zou hij bij aankomst sakkeren - mocht sp.a-kopman John Crombez de debatten openen. Hij lanceerde opnieuw een pleidooi voor zorgzekerheid, wat 'ze gerust in de grondwet mogen verankeren', maar onderstreepte vooral ook het verschil met rechts. 'Bij veel politici hoor je dat er geen alternatief is. De kerncentrales kunnen niet dicht, de files nemen toe omdat de economie moet groeien, er zijn nu eenmaal wachtlijsten in de zorg. Mensen die het omgekeerde durven doen, worden weggezet als idealisten. Maar er is wel een alternatief, dat is geen kwestie van kunnen, maar van willen', klonk het strijdvaardig.

N-VA-voorzitter De Wever wilde het vooral over identiteit hebben, en koppelde daar het migratiedebat aan. 'Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, dat is voorbarig en naïef', aldus De Wever. 'Gemeenschappen hebben minimale consensus nodig over aantal fundamentele waarden, of ze gaan ten onder.'

De N-VA-voorzitter had het onder meer over de Nederlandse taal en de verlichtingswaarden. Hij pleitte ook opnieuw voor een neutrale schoolomgeving, zonder religieuze of andere culturele symboliek. 'Dat heeft niets met racisme te maken. De schoolbanken zijn niet het verlengde van de living thuis, maar de voorkamer van de maatschappij.'

Meyrem Almaci van Groen had het dan weer over ongelijkheid en klimaatverandering, 'de twee grootste uitdagingen waar we voor staan', en waarschuwde voor polarisering. 'We leven in een veranderend tijdperk. Dan is het verleidelijk om angst te gebruiken als politiek middel om mensen te verdelen en om te polariseren. Wij als groenen kiezen ervoor geen rondjes te draaien en oplossingen onmogelijk te maken, maar om dingen te realiseren.'

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken legde de nadruk op migratie, met enkele niet mis te verstane sneren richting bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA). 'Links pleit voor sociale zekerheid voor iedereen, gecombineerd met open grenzen. Dat is onbetaalbaar. Het N-VA-model wil besparen op sociale zekerheid, in combinatie met open grenzen. Dat is onaanvaardbaar. Wij willen sociale zekerheid voor iedereen, mét een migratiestop', aldus van Grieken, die besloot met een standje voor De Wever omdat diens partij 'de trapsgewijze uitbetaling van kindergeld voor migranten had aangekondigd, maar dan toch tegenstemde in het Vlaams parlement'.

Gwendolyn Rutten zette vooral 'ambitie, optimisme en samenwerking' in de verf, drie ingrediënten die er volgens de Open Vld-voorzitster voor zorgen dat steden en gemeenten met een liberaal bestuur, 'net dat tikkeltje meer' succesverhalen van individuele burgers kunnen optekenen. Een verwijzing naar Bart Somers, burgemeester van Mechelen en verkozen tot beste burgemeester van de wereld, kon daarbij niet ontbreken.

Wouter Beke tot slot wilde de studenten ervan overtuigen dat ze zelf iets kunnen doen tegen de 'saus van verruwing en verzuring die over de maatschappij wordt gegoten'. Hij kwam met een 13-puntenplan waarmee de CD&V-kandidaten 'de toekomst in eigen handen willen nemen'. Onder meer dialoog, respect voor iedereen, zorg en verbondenheid moeten daarvoor zorgen, klonk het bij de CD&V-voorzitter.