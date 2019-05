De ontruiming van transmigranten uit het Noordstation is vrijdag begonnen. Ze krijgen opvang in daklozencentra, meldt minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD).

De migranten verblijven al vele maanden in het Noordstation. Het gaat om mensen die geen asiel aanvragen in ons land, maar willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk. De kwestie werd de voorbije weken prangender, nadat De Lijn besliste niet langer te stoppen aan de bushalte in het station. De chauffeurs klaagden al langer over de onveilige en onhygiënische situatie.

Daarop ontstond overleg tussen De Block, verschillende overheden, instanties en organisaties. Dat overleg ix uitgemond in de ontruiming van het station.

'Ik ben zeer blij met deze belangrijke doorbraak. We geven het Noordstation nu terug aan de pendelaars en de reizigers. Een treinstation is geen opvangcentrum. De omstandigheden waren niet menselijk, noch voor transmigranten, noch voor de reizigers en voor de mensen die er moesten werken', benadrukt Maggie De Block.

De migranten worden nu ondergebracht in verschillende daklozencentra. Daar zullen ze bezoek krijgen van medewerkers van Fedasil, die hen correcte informatie op maat zullen verschaffen over vrijwillige terugkeer naar hun land en de mogelijkheid om asiel aan te vragen.

'Prioriteit zal hierbij uitgaan naar kwetsbare personen zoals alleenstaande vrouwen, families met kinderen en personen met medische of psychische noden', legt De Block uit. Wie vrijwillige terugkeer of asiel overweegt, krijgt nadien opvang in het netwerk van Fedasil. 'We geven hen een kans, maar ze moeten die ook grijpen. Wie terugkeert naar het Noordstation zal door de politie worden opgepakt en opgesloten in een gesloten centrum met oog op terugkeer', benadrukt de minister.