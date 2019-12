Migranten gevonden in koelwagen in provincie Luik

In een koelwagen zijn dinsdagavond op de E42 in Verlaine meerdere migranten aangetroffen. Dat melden de kranten van de groep Sudpresse vrijdag. De chauffeur werd opgepakt voor verhoor, maar werd vrijgelaten nadat bleek dat hij niet wist wanneer de migranten in de vrachtwagen geklommen waren.

