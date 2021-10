Mieke Schauvliege is Vlaams Parlementslid (Groen). Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had ze 13 minuten en 2 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?De poging om jongeren die op straat komen voor het klimaat weg te zetten als extremisten. Dat is laf en het maakt me boos. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?Liever dan grote woorden in het rond te strooien, sta ik met mijn laarzen in de modder en steek ik de handen uit de mouwen. Met een pannenkoekenverkoop geld in het laatje brengen voor een goed doel, bijvoorbeeld. Als we allemaal wat meer dóén, verbeteren we de wereld. Wat is uw grootste prestatie?De afgelopen maanden heb ik zo veel vragen over PFOS op minister Zuhal Demir (N-VA) afgevuurd, dat er een onderzoekscommissie is gekomen. Hopelijk kunnen we nu grote stappen vooruitzetten, want daarvoor doe ik aan politiek. Wat is uw grootste mislukking?Wat voorbij is, is voorbij. Hebt u al eens overwogen om te emigreren?Absoluut niet. Mijn thuis is waar mijn familie en vrienden zijn. En hoewel ik zeer graag reis, voel ik me toch thuis in de Vlaamse klei. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?Ik kom uit een warm nest en mijn mama hield van tuinieren en koken. Als we samen aan tafel zaten, zei ze trots: 'Die sla stond een uur geleden nog te groeien in de moestuin.' Daar halen we nog vaak herinneringen aan op. Doet u iets bijzonders voor het milieu?Mijn hele leven draait om zorgen voor een gezond leefmilieu. Als gezin hebben we altijd een voortrekkersrol gespeeld. Twintig jaar geleden al hielden we een vegetarisch-biologisch trouwfeest en we reden als eersten uit het dorp met een fietskar rond. Toen we zonnepanelen hadden geplaatst, vertelden we daar heel enthousiast over tegen de buren. Onze wijk werd al snel de 'zonnewijk' genoemd, omdat velen volgden. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?Mijn eerste grote politieke actie was een voorstel om de jacht op patrijzen te verbieden. Toen heb ik heel veel bagger over me heen gekregen van de jagers. Maar dat glijdt van me af als water van een eend. Praat u weleens tegen uw huisdier? Nee. We hebben een poes maar ik voer er geen conversaties mee. Van welke beslissing hebt u het meest spijt?Spijt is tijdverlies, ik kijk liever vooruit. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?Geen idee, ik leefde toen niet. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd?De eerste elpee van Tracy Chapman, die uitkwam toen ik een tiener was. Een zwarte, vrouwelijke singer-songwriter die de revolutie uitriep: fenomenaal.Zij wakkerde mijn engagement aan. Ik luister nog steeds graag naar die plaat en ken ze van begin tot eind. Waarover zou u meer willen weten?Over zowat alles. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?Ongeveer 2000 euro, aan een aantal vaste goede doelen. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?Tijd maken voor elkaar. Vindt u seks overschat?Nee. Maar ik vind de samenleving wel een beetje oversekst. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?Pas nog, mijn mama was vorige week jarig. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?Ik probeer gezond te eten, één of twee keer per week te joggen en zo vaak mogelijk de fiets te nemen. Mijn enige probleem is dat ik te weinig slaap. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?Ik begrijp dat mensen vluchten, zeker met kleine kinderen. Maar ik vrees dat ik te weinig lef zou hebben om alles wat me lief is achter te laten. Wat hebt u geleerd in het leven?Genieten van alles wat je doet. Dat maakt het leven zo veel makkelijker, voor jezelf en voor je omgeving.