Menige burger vraagt zich af waar het deze zomer heen moet. Welke vakantie is verantwoord? Microbioloog Herman Goossens zou eropuit trekken naar het Europese platteland.

1. Valt er überhaupt te denken aan vakantie deze zomer?

1. Valt er überhaupt te denken aan vakantie deze zomer? Ja, maar het komt erop aan zo veel mogelijk binnen de eigen veilige bubbel te blijven en grote concentraties van mensen te vermijden. Volgens sommige studies zijn de superspreaders goed voor 80 procent van de besmettingen, en bijna al deze besmettingen gebeuren in gesloten, slecht geventileerde ruimtes. 2. Welk vervoermiddel zou u kiezen? Per fiets is ideaal, dat is leuk en gezond. De auto is ook een optie, treinen veel minder. Het risico op besmetting is groot, daar kunnen we niet omheen. Maskers zijn aangewezen. Over het vliegtuig zijn de meningen verdeeld - de wetenschappelijke data zijn niet eenduidig. Ook daar: maskers dragen. Met een camper op reis? Lijkt mij prima. Het zijn reizende appartementen. Maar ik hoor dat die allemaal al verhuurd zijn. 3. Welke logeerformule beveelt u aan? Pas op met campings of jeugdherbergen. Wegens veel volk, jongeren die begrijpelijkerwijs willen feesten, een algemene maatregelmoeheid. Airbnb lijkt me een goed plan, een hotelkamer evengoed. Die mensen hebben er alle belang bij dat ze zich strikt aan de regels houden, anders komt hun broodwinning in gevaar. Huisruil is een goede optie, ook dan blijf je in je bubbel. 4. Waarheen? Ik zou zo veel mogelijk wegblijven uit de steden en het platteland opzoeken. Ga naar plekken waar de bevolkingsdichtheid laag is, waar de pandemie geen grote brokken maakte. Vermijd drukke stranden en dijken. Hoed je voor drukke restaurants. Op een terras zitten is prima, maar met voldoende afstand. Musea? Ja, als je ziet dat ze het goed aanpakken. Staat er een flinke rij, dan zou ik er niet heen gaan. 5. En in termen van bestemmingen? Zelf zou ik voor Europa kiezen en zeker niet voor landen met onbetrouwbare pandemiecijfers of wankele gezondheidssystemen. Afrika, met inbegrip van Noord-Afrika, daar zou ik wegblijven. Idem dito voor Latijns-Amerika. Sommige Aziatische landen, zoals Japan en Taiwan, hebben het goed gedaan, maar voorlopig zijn we daar niet welkom. Ik weet niet of ze Belgische toeristen deze zomer zullen toelaten zonder voorafgaandelijke quarantaine.