Professor klinische biologie Herman Goossens hoopt dat er van de verlengde herfstvakantie gebruik wordt gemaakt om na te denken over een nieuwe teststrategie in de scholen. 'Dat is de enige kans om ervoor te zorgen dat we de scholen kunnen openhouden, maar we gaan sowieso nog drie tot zes uiterst zware maanden tegemoet.'

Volgens Goossens is het een goed idee om de herfstvakantie te verlengen tot en met 11 november. 'Niemand kan voorspellen wat de impact hiervan gaat zijn, maar het is sowieso een goede zaak om even een pauze in te lassen. Die adempauze zal zowel voor kinderen als voor leerkrachten deugd doen, al wordt het voor de ouders wel extra moeilijk.'

De microbioloog, die de uitbraak van het coronavirus coördineert in Europa, pleit dat er van de pauze gebruik gemaakt wordt om de huidige teststrategie in scholen onder de loep te nemen en na te denken over een nieuwe strategie. 'In heel Europa zitten we met hetzelfde probleem: iedereen wil de scholen openhouden, maar het virus haalt ons op dit moment in', aldus Goossens. 'Op dit moment monitoren de CLB's in ons land de situatie. Als een kind symptomen vertoont en men een uitbraak vermoedt, wordt er getest en worden de hoogrisicocontacten in quarantaine geplaatst. Maar als de besmettingen blijven toenemen, gaan de CLB's dat binnenkort niet meer aankunnen.'

Sneltesten

'Wij wetenschappers moeten dan ook een nieuwe teststrategie ontwikkelen die ervoor zorgt dat besmette kinderen sneller herkend worden', gaat Goossens verder. 'Via bijvoorbeeld sneltesten kan men sneller zien of een kind besmet is en kan de school onmiddellijk reageren. Op die manier wordt er heel wat kostbare tijd gewonnen. Ik ben absolute voorstander om de scholen open te houden, maar het is cruciaal dat er iets verandert aan de teststrategie. Maar het is aan de politici om te beslissen of dit haalbaar is, want dit is complex.'

Als dat niet gebeurt en als het virus zich op deze manier blijft verspreiden onder de bevolking, zit er volgens de microbioloog weinig anders op dan de scholen opnieuw te sluiten. 'Ik hoop niet dat dit gebeurt, maar we moeten er geen doekjes om winden: de komende drie tot zes maanden worden uiterst zwaar. Dus we moeten echt volop inzetten om de besmettingen in scholen sneller aan te pakken', besluit Goossens. (Belga)

Volgens Goossens is het een goed idee om de herfstvakantie te verlengen tot en met 11 november. 'Niemand kan voorspellen wat de impact hiervan gaat zijn, maar het is sowieso een goede zaak om even een pauze in te lassen. Die adempauze zal zowel voor kinderen als voor leerkrachten deugd doen, al wordt het voor de ouders wel extra moeilijk.' De microbioloog, die de uitbraak van het coronavirus coördineert in Europa, pleit dat er van de pauze gebruik gemaakt wordt om de huidige teststrategie in scholen onder de loep te nemen en na te denken over een nieuwe strategie. 'In heel Europa zitten we met hetzelfde probleem: iedereen wil de scholen openhouden, maar het virus haalt ons op dit moment in', aldus Goossens. 'Op dit moment monitoren de CLB's in ons land de situatie. Als een kind symptomen vertoont en men een uitbraak vermoedt, wordt er getest en worden de hoogrisicocontacten in quarantaine geplaatst. Maar als de besmettingen blijven toenemen, gaan de CLB's dat binnenkort niet meer aankunnen.''Wij wetenschappers moeten dan ook een nieuwe teststrategie ontwikkelen die ervoor zorgt dat besmette kinderen sneller herkend worden', gaat Goossens verder. 'Via bijvoorbeeld sneltesten kan men sneller zien of een kind besmet is en kan de school onmiddellijk reageren. Op die manier wordt er heel wat kostbare tijd gewonnen. Ik ben absolute voorstander om de scholen open te houden, maar het is cruciaal dat er iets verandert aan de teststrategie. Maar het is aan de politici om te beslissen of dit haalbaar is, want dit is complex.'Als dat niet gebeurt en als het virus zich op deze manier blijft verspreiden onder de bevolking, zit er volgens de microbioloog weinig anders op dan de scholen opnieuw te sluiten. 'Ik hoop niet dat dit gebeurt, maar we moeten er geen doekjes om winden: de komende drie tot zes maanden worden uiterst zwaar. Dus we moeten echt volop inzetten om de besmettingen in scholen sneller aan te pakken', besluit Goossens. (Belga)