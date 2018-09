Michel wil state of the union een dag vroeger afleggen

De federale regering wil dat premier Charles Michel zijn algemene beleidsverklaring een dag vroeger houdt dan voorzien. Traditioneel spreekt de premier de Kamer toe op de tweede dinsdag van oktober. De Kamer stemt dan twee dagen later over het vertrouwen. Michel heeft echter internationale verplichtingen en wil de zaak daarom een dag vervroegen.

In de beleidsverklaring geeft de eerste minister de krachtlijnen mee van het komende werkjaar van de regering en van de begroting. De dag na de verklaring volgt er een debat, 48 uur later stemt de Kamer over het vertrouwen in de regering.

In de week van de beleidsverklaring dit jaar, de laatste van deze regering, zou premier Michel echter naar de top van de francofonie in de Armeense hoofdstad Jerevan gaan. Hij heeft de Kamer gevraagd om de verklaring op maandag 8 oktober te kunnen afleggen. Het debat zou dan dinsdag volgen en de vertrouwensstemming op woensdag. Daarna zou de premier dan naar Jerevan kunnen vertrekken.

De kwestie kwam woensdag aan bod op de conferentie van voorzitters, het orgaan dat de werkzaamheden van de Kamer organiseert. Daar is nog geen beslissing genomen. Oppositiepartij PS staat er niet voor te springen, vooral om Michel de komende weken vaak in het buitenland is en dus weinig in de Kamer ondervraagd kan worden. Nu donderdag is Michel in Salzburg voor een informele Europese top. Volgende week is hij in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De week na de verkiezingen is er dan weer een Europese top.

Komt daar nog bij dat de beleidsverklaring op minder dan een week van de gemeenteraadsverkiezingen valt. Heel wat Kamerleden zullen wellicht liever campagne voeren dan dagenlang in de Kamer door te brengen.