Michel werkt discreet verder aan mogelijke steun voor coalitie

Komende week is andermaal beslissend voor premier Michel. De Kamer verplichtte hem vorige woensdag om dinsdag een verklaring af te leggen in de Kamer over zijn plannen voor de komende maanden tot aan de ontbinding van het parlement naar aanloop van de parlementsverkiezingen in mei.

Vraag is of de eerste minister het vertrouwen gaat vragen of dat één van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen neerlegt. In beide gevallen kan daarover dan donderdag gestemd worden met 52 kamerzitjes op de 150 moeten de drie coalitiepartners rekenen op steun van buitenaf.

Na die stemming dient de plenaire Kamer zich donderdag ook nog uit te spreken over de begroting, die nog door de N-VA mee is opgesteld en in commissie gestemd. Het zou dan ook niet onlogisch zijn dat de N-VA die begroting zou goedkeuren, maar de vraag is tegen welke prijs.

Uit de interviews met partijvoorzitter Bart De Wever en gewezen vicepremier Jan Jambon blijkt duidelijk dat de N-VA de prijs wil opdrijven. Vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten en Charles Michel zal verplicht worden om nu de 'echte handpop van Bart De Wever te worden', iets wat de Franstalige oppositie hem de afgelopen jaren al verweet te zijn.

Lijstje verzuchtingen

Daarbij eist de N-VA ook dat de huidige coalitie niet met de steun van andere oppositiepartijen gaat proberen het beleid van de voorbije vier en een half jaar teniet te doen. De vraag is dan ook met welk lijstje van verzuchtingen de N-VA-delegatie zaterdag langsging bij Michel - wat we weten door de loslippigheid van kamerlid Jan Spooren in De Zevende Dag.

De dreiging van de N-VA om niet te gaan shoppen bij andere partijen is wellicht ook de reden waarom Calvo in hetzelfde programma betreurde dat de groenen maar één uitnodiging mochten ontvangen van Charles Michel. Bij de andere partijen wilde men zondag in de vooravond niets kwijt over mogelijke contacten.

Lopende zaken

CD&V-minister Pieter De Crem sloot zondag in de politieke programma's niet uit dat de regering eind volgende week in lopende zaken zou zijn. Wat ook uit die programma's leerden, is dat geen enkele partij uit is op vervroegde verkiezingen. Zo verzekerde de PS zelf geen initiatief te nemen dat in die richting zou gaan. Paul Magnette omschreef de lopende zaken als de minst slechte piste.

Daarnaast dringen de sociale partners aan op snelle politieke duidelijkheid én een begroting. De sociale partners starten in januari de onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord en daarvoor zou een functionerende regering en een goedgekeurde begroting meer dan welkom zijn.

Zonder is er immers geen welvaartsenveloppe en dreigt de financiering van het derde luik van de taxshift vast te lopen. VBO-topman Pieter Timmermans leerde uit de vergadering van de Groep van Tien met het kernkabinet dat de welvaartsenveloppe 753 miljoen euro bevat.