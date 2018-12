Michel vraagt of Commissie onderzoek kan openen naar mogelijke desinformatie over VN-pact

'Ik blijf voorzichtig, maar ik denk dat we in een democratie moeten eisen dat we de waarheid daarover krijgen.'

Premier Michel had het eerder al over 'leugencampagnes' over het VN-migratiepact, misschien zelfs in het kader van een Europese gecoördineerde strategie. Volgens de premier zijn er 'serieuze vermoedens, twijfels en indicaties dat er in het dossier manipulatie van informatie geweest is'.

'Ik stel vast dat er de laatste weken ook veel vragen zijn op Europees niveau.' Tijdens een discussie met de Europese regeringsleiders en staatshoofden vrijdag in Brussel heeft de premier gevraagd of de Europese Commissie 'de bedoeling en de instrumenten heeft' om een onderzoek te openen naar de zaak, en 'of er sancties kunnen worden uitgesproken als we kunnen vaststellen dat er een bewuste campagne is geweest om democratieën en de Europese Unie te destabiliseren'.

'Ik blijf voorzichtig, maar ik denk dat we in een democratie moeten eisen dat we de waarheid daarover krijgen. Het recht op betrouwbare informatie is geen detail, geen gadget, maar het hart van de democratie dat ervoor moet zorgen dat democratieën in de toekomst nog door democraten geleid zullen worden', stelde Michel.

De Europese leiders bevestigen in hun conclusies dat er nood is aan een 'gedecideerde respons' op desinformatie en fake news, met volledige eerbiediging van de grondrechten', zoals vrije meningsuiting. Ze vragen onder meer de 'snelle en gecoördineerde uitvoering' van het gezamenlijke actieplan dat de Commissie eerder al heeft voorgesteld. Bovendien moet er 'op zowel Europees als nationaal niveau een snel en doortastend optreden' zijn om 'vrije en eerlijke Europese en nationale verkiezingen te waarborgen'.

Premier waarschuwt voor 'politiek debat' over Schengenzone

Premier Charles Michel heeft vrijdag op de Europese top in Brussel gewaarschuwd dat lidstaten die weigeren om solidair te zijn bij de hervorming van het Europese asielbeleid uiteindelijk een 'politiek debat' zullen openen over het vrije verkeer binnen de Schengenzone.

'Wanneer sommigen herhaaldelijk en systematisch weigeren om een minimum aan solidariteit aan de dag te leggen om de Dublinverordening te hervormen, dan openen zij automatisch het politieke debat rond de Schengenzone en eigenlijk rond hun eigen behoud in die zone. Het ene gaat samen met het andere', zei Michel.

Volgens de Belgische premier bestaat er onder de staatshoofden en regeringsleiders steeds meer steun voor die insteek, dat het onvermogen om een asielakkoord te bereiken onvermijdelijk tot een debat over de Schengenzone zelf zal leiden. 'Ik denk dat er een moment van de waarheid komt over dat onderwerp, om veilige, geordende en geregelde migratie te garanderen.'

De Europese lidstaten worstelen al sinds de vluchtelingencrisis van 2015 met de hervorming van de Dublinregels, die bepalen welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van asielaanvragen. Bedoeling was dat alle lidstaten in toekomstige crisissituaties blijk zouden geven van solidariteit, maar landen in Centraal- en Oost-Europa weigeren hardnekkig om zelf mensen op te vangen. Ook onderhandelingen rond alternatieve vormen van solidariteit, bijvoorbeeld van financiële aard, hebben vooralsnog geen doorbraak opgeleverd.

Binnen de Schengenzone kunnen mensen vrij bewegen en vinden in principe geen personencontroles meer plaats aan de binnengrenzen. Michel wees erop dat het Schengenverdrag bepaalde 'juridische capaciteiten' bevat. 'Het is nuttig en noodzakelijk dat experten de mogelijkheid bekijken om deze te activeren, indien men moet vaststellen dat er een aanhoudende weigering is om Dublin te hervormen', aldus de premier.