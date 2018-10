Michel: 'Voor de oppositie was het dus beter een duurder en slechter vliegtuig te kopen?'

Een 'moeilijk' en 'cruciaal' dossier, zo noemde Premier Charles Michel in Terzake de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen. Wat al langer in de lucht hing, werd vandaag officieel beslist: ons land zal 34 Amerikaanse F-35's aankopen om de oude vliegtuigen te vervangen. Omdat de prijs van die toestellen een eind onder het vooropgezette plafond ligt, zijn er bovendien opties om te investeren in de ontwikkeling van Europese defensieprojecten, verdedigde de regering haar beslissing. Op die manier wordt de dubbele alliantie, de Europese en transatlantische, van ons land verdergezet.

Dat de andere kandidaten - naast de Eurofighter ook de Rafale, die buiten de officiële procedure om al dan niet nog in de running was -de duimen moesten leggen voor de F-35, was niet meer dan logisch. 'We hebben van de Fransen geen offerte gekregen. Ik weet vandaag nog niet wat de prijs van het Franse vliegtuig geweest zou zijn.' De duurdere Eurofighter presteerde dan weer over de hele lijn slechter op de criteria die in het lastenboek beschreven waren: 'Voor de oppositie was het dus beter 600 miljoen euro meer te betalen voor toestellen die minder performant waren?'

Een van de vele doornen in het oog van de oppositie waren de 'financiële sprookjes', zoals SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen het verwoordde: de economische compensaties zouden ongeveer even hoog liggen als de kostprijs van de toestellen. Ongeloofwaardig, klonk het. Michel: 'Het zijn zeer hoge bedragen, dat is waar - maar het gaat ook over de volgende veertig jaar. Het is een keuze voor de toekomst, voor vrede, voor veiligheid.'

Het economische luik van de overeenkomst moet voor Michel zorgen voor een verankering van een deel van de technologische ontwikkeling en industrie in Europa, en dus ook meer knowhow voor de Europese defensie. He bedrag dat daaraan verbonden is, is weliswaar een 'potentiële omzet' - 'honderd procent zekerheid bestaat niet meer', aldus de premier, door de Europese wetgeving. Toch maakte hij zich sterk dat de economische return gerealiseerd kan worden, via een systeem van mechanisme van prefinanciering. Dat biedt 'een kans om meer zekerheid te hebben dat de mogelijkheden voor het terugverdieneffect in de realiteit geconcretiseerd zullen worden.'