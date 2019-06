In Namen hebben PS en MR vrijdagmorgen de tweede aftastende gespreksronde aangevat met het oog op de vorming van een Waalse regering. Het blijft onduidelijk hoe diep het water tussen socialisten en liberalen is.

'We zien gemeenschappelijke doelen en we debatteren over de te volgen weg om die te bereiken. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit kan werken', zei MR-voorzitter en premier Charles Michel na afloop van de vergadering.

In Wallonië is de PS, als grootste partij, aan zet. PS-voorzitter Elio Di Rupo en PS-kopstuk Paul Magnette voeren momenteel aftastende gesprekken met alle partijen, behalve het CDH. Die kiest zelf voor de oppositie. Als tweede grootste partij mocht de MR vrijdag als eerste bij Di Rupo en Magnette lang gaan voor de tweede gespreksronde. 'We hebben onze voorstellen thema per thema kunnen voorstellen en verdedigen', zei Michel na afloop van een meer dan twee uur durend gesprek.

De MR-voorzitter vindt het goed dat er zoveel ruimte is om over de eigen plannen en het eigen programma te praten. Michel laat zich niet uit over een voorkeurscoalitie. Nu het CDH heeft afgehaakt, zijn er nog twee formules met de MR mogelijk: een paarse PS-MR-coalitie of een paars-groene coalitie met PS-MR en Ecolo. Met de extreem-linkse PVDA (of PTB in Franstalig België) wil de MR niet regeren. Zonder MR is enkel een zeer linkse coalitie van PS, MR en PVDA mogelijk. 'De kiezers hebben ons een signaal gestuurd. Om onze democratie in leven te houden, moeten we hen nu antwoorden bieden', zei Michel.

Volgens de ontslagnemende premier is de tijd aangebroken om 'oplossingsgericht te werken' zodat België bestuurd kan worden. 'We stellen ons nederig op en zijn tevreden dat de MR een belangrijke politieke kracht is in Wallonië', zei Michel nog.

'We hebben bekenen of we bepaalde programmapunten delen, met name over jobs voor jongeren, investeringen, armoedebestrijding en klimaat', zei PS-voorzitter Di Rupo na de ontmoeting. 'We praten met iedereen, behalve met het CDH, dat zelf heeft afgehaakt'.

Di Rupo benadrukt dat er nog geen stelling is ingenomen over welke partijen echte coalitiegesprekken zullen aangaan. Dinsdag en woensdag komen Ecolo en PVDA nog langs. 'We zullen dan zien of we nog een derde consultatieronde moeten organiseren, of we verder kunnen gaan.'