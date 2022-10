Michel Maus, fiscaal expert (VUB): ‘Koop geen stiften van het goede doel’

‘Wie veel centen wil besparen, denkt het best goed na over zijn fiscaliteit’, schrijft professor fiscaal recht Michel Maus (VUB).



Geen geld maakt zeker ongelukkig, maar te veel geld ook. Ik heb al heel wat ellende gezien bij mensen met erg veel centen: familieruzies over erfenissen, problemen met de fiscus… Voldoende geld hebben om je zin te kunnen doen, lijkt me persoonlijk het ideale scenario. Zelf heb ik gelukkig nooit geldproblemen gekend. Mijn ouders waren allebei bankbedienden en ik was enig kind, dus ik kwam nooit iets tekort. Al herinner ik me wel enige bezorgdheid in huis, toen er in de jaren tachtig massale ontslagen vielen in de banksector. We hebben die problemen nooit aan den lijve ondervonden, maar het leverde toch de nodige stress op. En mij deed het ook beseffen dat de financiële situatie van een gezin precair is. De ene dag gaat het prima, maar het kan soms snel veranderen.

Door de coronacrisis hadden we economisch al wat lastigere tijden, en nu komen die hoge energiefacturen erbij. We zullen er geen boterham minder door hoeven te eten, maar de reflex om iets bewuster met geld om te springen is er toch. Zeker omdat ik besef dat het de komende maanden nog zwaarder kan worden. Dan leef ik toch een beetje met de hand op de knip: wat minder vaak uit eten gaan of reizen bijvoorbeeld. En ook ons energieverbruik houden we in de gaten. De verwarming staat twee graden lager dan vroeger en we douchen wat minder lang. Die boodschap geef ik ook mee aan mijn kinderen. Het is belangrijk dat zij niet alles vanzelfsprekend vinden. Al zou ik natuurlijk nooit willen dat ze iets tekortkomen.

Investeren in zonnepanelen of een warmtepomp heb ik voorlopig nog niet gedaan. Ik denk daar wel over na, maar ik zoek nog naar de beste investering op lange termijn. Het is toch afwachten hoe de techniek de komende jaren zal evolueren. Onlangs hoorde ik bijvoorbeeld over ‘dubbele laadpalen’: tijdens de daluren kun je je elektrische auto daarmee opladen en tijdens de piekuren haal je er elektriciteit mee binnen. Dan gebruik je je auto als thuisbatterij. Dat klinkt interessant, maar de toekomst is onzeker. Wat als we over tien jaar toch overschakelen naar auto’s op waterstof, bijvoorbeeld?

Wie veel centen wil besparen, denkt het best goed na over zijn fiscaliteit. Dat klinkt misschien complex, maar het zit soms in eenvoudige dingen. In plaats van tien keer per jaar vijf euro te geven aan een goed doel – denk aan de stiftjes van Damiaanactie of de sticker van het Rode Kruis – geef je beter één keer 50 euro aan een doel dat je na aan het hart ligt. Vanaf 40 euro is je gift namelijk fiscaal aftrekbaar.