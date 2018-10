Michel-I gaat zonder fut haar laatste maanden in

Michel-I gaat haar laatste jaar in. Als het van premier Charles Michel afhangt, worden in de laatste zeven maanden van de regeerperiode nog verschillende grote werven aangepakt. De jobdeal en het investeringspact moeten verder uitgewerkt worden, het migratievraagstuk blijft terugkomen, de energiestrategie en de investeringen in Defensie verdienen duidelijkheid, en de pensioenhervorming is ook nog niet rond.

