Viceadmiraal Michel Hofman wordt de nieuwe Chef Defensie. Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin (MR) dinsdag in de Kamer verklaard.

Michel Hofman volgt Marc Compernol op, wiens mandaat binnenkort afloopt. Hofman is momenteel vice-Chef Defensie. Van nummer twee van het leger wordt hij dus nummer een. Op 10 juli treedt hij in functie.

De andere kandidaten voor de topjob bij het leger waren Claude Van de Voorde en Jan Hennes. Volgens minister Goffin konden ze alle drie een indrukwekkend palmares en brede ervaring op tafel leggen. De keuze van de regering viel uiteindelijk op Hofman omwille van zijn brede ervaring op operationeel en internationaal vlak, zijn kennis van de Defensiestructuren en de implementatie van de strategische visie op Defensie.

Hofman was de enige Franstalige onder de drie kandidaten op de shortlist. Het is geleden van Willy Herteleer (1995-2002) dat iemand 'uit de Marine' aan het hoofd komt te staan van het Belgisch leger. (Belga)

