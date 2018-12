Live Michel gaat naar de koning om ontslag van regering in te dienen

17:40

Michel 'reikt de hand' aan oppositie

'Ik heb geprobeerd een routeplan te schetsen. Dat was niet volledig, maar ik reik de hand en doe een oproep.'

'Ik weet natuurlijk dat deze situatie geen traditie is. Dat betekent dat het kader tussen ons zeer stabiel moet zijn. We moeten misverstanden vermijden in deze nieuwe en nodige vorm van samenwerking. Ten eerste: het zou voor een beperkte periode zijn, tot we overgaan tot de ontbinding van de Kamer.'

'De principes van die samenwerking kunnen de volgende zijn - het is een voorstel, niet te nemen of te laten: het wetgevend werk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd via wetsvoorstellen van het parlement. De wetsontwerpen (van de regering, nvdr.) die al zijn voorgelegd aan het parlement moeten worden kunnen ingetrokken, geamendeerd, en misschien worden gestemd. De toekomstige wetsontwerpen moeten worden voorgelegd aan de conferentie van voorzitters om ons ervan te vergewissen dat er consensus is.'