Michel biedt excuses aan voor behandeling metissen uit koloniale periode

Premier Charles Michel (MR) spreekt donderdag verontschuldigingen uit voor de schrijnende manier waarop de Belgische overheid honderden metissen heeft behandeld.

Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen woensdag.

Het gaat om kinderen die eind jaren 40 en in de jaren 50 in Congo, Rwanda of Burundi werden geboren uit een relatie tussen een Belgische kolo­niaal en een inheemse vrouw. De staat nam die kinderen systematisch bij de moeder weg en stuurde ze naar België om in weeshuizen of bij adoptieouders op te groeien.

Excuses van de premier zijn een unicum. Onlangs vroegen VN-experts om excuses aan te bieden voor de wreedheden in Congo, en daar ging Michel niet op in.

Vorig jaar erkende de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen de segregatie al, en riep op tot een plechtige herdenkingsverklaring van de regering. Ook de katholieke kerk excuseerde zich al voor haar rol in de behandeling van metissen.