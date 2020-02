Voor N-VA-Kamerlid Michael Freilich hoeft operatie Vigilant Guardian nog niet te worden stopgezet. Dat is nochtans wat Open VLD vraagt tegen uiterlijk juni. 'Ik wil niet dat de veiligheid van de mensen op het spel wordt gezet.'

Maak een concreet afbouwplan dat de militairen uit het straatbeeld doet verdwijnen tegen juni. Dat is de vraag van Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput. Via een resolutie wil hij de ontslagnemende regering oproepen om de zogenaamde operatie Vigilant Guardian te laten uitdoven. Vandaag kunnen in dat kader maximaal 550 soldaten worden ingezet om te patrouilleren in Brussel, Antwerpen en gevoelige sites in heel het land.

Volgens Open VLD moet die taak echter terug bij de politie komen te liggen. Vandenput spreekt van een 'vals gevoel van veiligheid' dat de soldaten bieden. Een vals gevoel dat Defensie in tijden van nijpende personeelstekorten niet langer aankan. 'Er zijn militairen actief die sinds hun aanstelling alleen nog maar patrouilleerden op straat. Dat kan niet de bedoeling zijn.'

Lees hier meer: Open VLD wil alle militairen uit het straatbeeld tegen juni

N-VA-Kamerlid Michael Freilich zal de resolutie van Vandenput alvast niet steunen. 'Ik ben verbaasd dat Tim Vandenput zich in de plaats stelt van de Nationale Veiligheidsraad', zegt hij aan Knack. 'Diverse plaatsen, zoals ambassades, Joodse sites en kerncentrales staan nog steeds onder een verhoogd dreigingsniveau.' Daar geldt vandaag niveau 3, terwijl in de rest van België sinds 2018 niveau 2 geldt.

'Wij maken dus liever geen voorafname en baseren ons oordeel op dat van de Nationale Veiligheidsraad', zegt Freilich. 'Als dat betekent dat militairen best ingezet worden, dan is het zo. Ik wil in elk geval niet dat de veiligheid van de mensen op het spel wordt gezet door ondoordachte beslissingen.'

Dat de militairen een vals gevoel van veiligheid zouden geven, schiet bij de N-VA'er in het verkeerde keelgat. 'Mijn collega is steeds welkom in Antwerpen om met eigen ogen vast te stellen dat de militaire aanwezigheid voor héél wat mensen meer biedt dan een "vals gevoel" van veiligheid.'

De oproep van Open VLD viel wel al in goede aarde bij de SP.A. Kamerlid Melissa Depraetere bestempelde de resolutie van Vandenput op Twitter als 'voortschrijdend inzicht'.

Maak een concreet afbouwplan dat de militairen uit het straatbeeld doet verdwijnen tegen juni. Dat is de vraag van Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput. Via een resolutie wil hij de ontslagnemende regering oproepen om de zogenaamde operatie Vigilant Guardian te laten uitdoven. Vandaag kunnen in dat kader maximaal 550 soldaten worden ingezet om te patrouilleren in Brussel, Antwerpen en gevoelige sites in heel het land.Volgens Open VLD moet die taak echter terug bij de politie komen te liggen. Vandenput spreekt van een 'vals gevoel van veiligheid' dat de soldaten bieden. Een vals gevoel dat Defensie in tijden van nijpende personeelstekorten niet langer aankan. 'Er zijn militairen actief die sinds hun aanstelling alleen nog maar patrouilleerden op straat. Dat kan niet de bedoeling zijn.'N-VA-Kamerlid Michael Freilich zal de resolutie van Vandenput alvast niet steunen. 'Ik ben verbaasd dat Tim Vandenput zich in de plaats stelt van de Nationale Veiligheidsraad', zegt hij aan Knack. 'Diverse plaatsen, zoals ambassades, Joodse sites en kerncentrales staan nog steeds onder een verhoogd dreigingsniveau.' Daar geldt vandaag niveau 3, terwijl in de rest van België sinds 2018 niveau 2 geldt.'Wij maken dus liever geen voorafname en baseren ons oordeel op dat van de Nationale Veiligheidsraad', zegt Freilich. 'Als dat betekent dat militairen best ingezet worden, dan is het zo. Ik wil in elk geval niet dat de veiligheid van de mensen op het spel wordt gezet door ondoordachte beslissingen.'Dat de militairen een vals gevoel van veiligheid zouden geven, schiet bij de N-VA'er in het verkeerde keelgat. 'Mijn collega is steeds welkom in Antwerpen om met eigen ogen vast te stellen dat de militaire aanwezigheid voor héél wat mensen meer biedt dan een "vals gevoel" van veiligheid.' De oproep van Open VLD viel wel al in goede aarde bij de SP.A. Kamerlid Melissa Depraetere bestempelde de resolutie van Vandenput op Twitter als 'voortschrijdend inzicht'.