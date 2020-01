Naar aanleiding van de laatste onthullingen van Franstalig zusterblad Le Vif L'Express over het CV van Guillaume Boutin, waarin hij melding maakt van een ervaring als "strategy consultant" terwijl het slechts om een stage van drie maanden zou gaan, wenst het Kamerlid een grondig onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau om de zaak uit te klaren.

N-VA-Kamerlid Michael Freilich gaat minister van Telecommunicatie Philippe De Backer interpelleren na nieuwe onthullingen van Le Vif over het CV van de CEO van Proximus, Guillaume Boutin. Volgens onze informatie was zijn eerste beroepservaring, die teruggaat tot 1999 als strategisch adviseur in het internationaal gerenommeerde Roland Berger kantoor, in feite een drie maanden durende stage op het einde van zijn studie. In het jargon van de HEC Paris business school, waar de 45-jarige CEO werd opgeleid, heten deze stages "pre-employment internships".

"Voor mij is het duidelijk, dit circus moet stoppen!", zegt Michael Freilich (N-VA) aan LeVif. "Dit is de zoveelste onduidelijkheid en verwarring die rond het CV ontstaat. Ik zal daarom de minister interpelleren en vraag een uitgebreid onderzoek door een onafhankelijk bureau om de aanhoudende twijfels, die als donkere wolken over het bedrijf blijven hangen, te helpen opklaren."

Het kamerlid verduidelijkt dat de professionele capaciteiten van Boutin hier niet ter zake doen. "Het gaat over de integriteit van de persoon die de functie van CEO uitoefent. Het is onaanvaardbaar dat er de minste twijfel bestaat over het CV en de integriteit van de CEO. Niet alleen voor de Belgische staat als hoofdaandeelhouder maar ook voor de werknemers en voor alle burgers van dit land moet dit uitgeklaard worden", benadrukt hij.

Een fout van Vivendi?

Michael Freilich komt ook terug op de eerste controverse die Le Vif L'Express afgelopen december onthulde. In de plaats van een prestigieuze Master in Business Administration (MBA), een opleiding die een groot aantal offers vergt, zowel privé als financieel, kon Guillaume Boutin 'slechts' een diplomaloze opleiding van enkele dagen voorleggen, ontwikkeld voor de kaderleden van Vivendi, waar hij toen werkzaam was.

"De uitleg die toen werd gegeven was dat hij inderdaad geen executive MBA heeft, maar dat zijn vorige werknemer, Vivendi, het programma zo noemde, namelijk: 'Executive MBA for high potentials from Vivendi'. Ondertussen blijkt ook dat niet te kloppen. Volgens een mail van de woordvoerder heet het programma eigenlijk "Vivendi - Insead 'Building the future' Programme'", verklaart Freilich.

Het N-VA-Kamerlid baseert zich onder meer op zijn opzoekingen op het professionele netwerk LinkedIn. Hij kon afleiden dat de titel "Vivendi - Insead 'Building The Future'" de juiste titel was die gebruikt werd. Verschillende afgestudeerden vermelden het, maar zonder het voor te stellen als een 'Executive MBA'.

Guillaume Boutin, de nieuwe CEO van Proximus © belga

N-VA-Kamerlid Michael Freilich gaat minister van Telecommunicatie Philippe De Backer interpelleren na nieuwe onthullingen van Le Vif over het CV van de CEO van Proximus, Guillaume Boutin. Volgens onze informatie was zijn eerste beroepservaring, die teruggaat tot 1999 als strategisch adviseur in het internationaal gerenommeerde Roland Berger kantoor, in feite een drie maanden durende stage op het einde van zijn studie. In het jargon van de HEC Paris business school, waar de 45-jarige CEO werd opgeleid, heten deze stages "pre-employment internships"."Voor mij is het duidelijk, dit circus moet stoppen!", zegt Michael Freilich (N-VA) aan LeVif. "Dit is de zoveelste onduidelijkheid en verwarring die rond het CV ontstaat. Ik zal daarom de minister interpelleren en vraag een uitgebreid onderzoek door een onafhankelijk bureau om de aanhoudende twijfels, die als donkere wolken over het bedrijf blijven hangen, te helpen opklaren."Het kamerlid verduidelijkt dat de professionele capaciteiten van Boutin hier niet ter zake doen. "Het gaat over de integriteit van de persoon die de functie van CEO uitoefent. Het is onaanvaardbaar dat er de minste twijfel bestaat over het CV en de integriteit van de CEO. Niet alleen voor de Belgische staat als hoofdaandeelhouder maar ook voor de werknemers en voor alle burgers van dit land moet dit uitgeklaard worden", benadrukt hij.Een fout van Vivendi? Michael Freilich komt ook terug op de eerste controverse die Le Vif L'Express afgelopen december onthulde. In de plaats van een prestigieuze Master in Business Administration (MBA), een opleiding die een groot aantal offers vergt, zowel privé als financieel, kon Guillaume Boutin 'slechts' een diplomaloze opleiding van enkele dagen voorleggen, ontwikkeld voor de kaderleden van Vivendi, waar hij toen werkzaam was. "De uitleg die toen werd gegeven was dat hij inderdaad geen executive MBA heeft, maar dat zijn vorige werknemer, Vivendi, het programma zo noemde, namelijk: 'Executive MBA for high potentials from Vivendi'. Ondertussen blijkt ook dat niet te kloppen. Volgens een mail van de woordvoerder heet het programma eigenlijk "Vivendi - Insead 'Building the future' Programme'", verklaart Freilich.Het N-VA-Kamerlid baseert zich onder meer op zijn opzoekingen op het professionele netwerk LinkedIn. Hij kon afleiden dat de titel "Vivendi - Insead 'Building The Future'" de juiste titel was die gebruikt werd. Verschillende afgestudeerden vermelden het, maar zonder het voor te stellen als een 'Executive MBA'.